Відома українська журналістка Інна Кузнецова померла у Вільнюсі, їй було 52 роки

Вранці в суботу, 16 вересня у Литві померла багаторічна головна редакторка та керівниця київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова, повідомила директорка української служби «Радіо Свобода» Мар’яна Драч. Їй було 52 роки.

«16 вересня у Вільнюсі відійшла у вічність донедавна керівниця київського бюро "Радіо Свобода", багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова. Останнім часом Інна важко хворіла. Але вістка про смерть застала зненацька, нещодавно Інна вже ліпше себе почувала, мріяла повернутися на роботу до Києва», – написала Мар’яна Драч на своїй сторінці у Facebook.

Кузнецова закінчила факультет журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала кореспонденткою, політичною оглядачкою Національного радіо, головною редакторкою Радіо «Ера FM».

Київським бюро «Радіо Свобода» Кузнецова керувала під час Революції гідності та від початку російської агресії. Була однією з перших стримерок, вела прямі трансляції з Майдану. За керівництва Кузнецової бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 року і на початку 2014 року.