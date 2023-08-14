Майя Гарбузюк померла у віці 58 років

На 59-му році життя померла деканка факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, театрознавиця, докторка мистецтвознавства Майя Гарбузюк. Про це повідомили на сторінці університету.

«На 59-му році життя перестало битися серце декана факультету культури і мистецтв, театрознавиці, докторки мистецтвознавства Майї Гарбузюк. Пані Майя була не просто хорошим керівником та науковцем, це людина, яка була для студентів та колег насамперед другом та лідером, вмілим очільником із великим серцем та щирою душею», — зазначено у повідомленні університету.

Свої співчуття висловили і студенти вишу.

«Ми запам’ятаємо її як відкриту і щиру людину, яка приділяла чимало часу просвітницькій діяльністі серед нашої молоді. Світла пам’ять відомій тетрознавиці, дослідниці сценічної шекспіріани в Україні та постколоніальних студій, ім’я якої гідно вписано в історію Львівського університету, української науки та культури», — зазначено у повідомленні профкому студентів.

Причини смерті не вказують. Інформацію про дату та час похорону повідомлять згодом.

Майя Гарбузюк народилася 6 травня 1965 року у Львові. Закінчила Львівське державне музучилище, Київський державний інститут театрального та кіномистецтва ім. Карпенка-Карого. Працювала редакторкою літературної частини Львівського театру ім. Марії Заньковецької. Працювала на кафедрі театрознавства та акторської майстерності університету. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Сценічні прочитання трагедії „Гамлет“ Шекспіра у львівських театрах (1796—1997 рр.)». Авторка понад 200 публікацій на тему історії, теорії та практики сучасного театру. Членкиня Національної спілки театральних діячів України.