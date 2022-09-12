Володимира Кеца призначили на посаду голови Луцької РДА в червні 2020 року

Екс-начальник Луцької районної військової адміністрації Володимир Кец заявив, що не писав заяву на звільнення. За його словами, звернення підробили чиновники Волинської обласної військової адміністрації. Імена фігурантів чоловік не назвав, також додав, що судитись через звільнення не планує. Відомо, що 10 вересня цю посаду обійняв екс-заступник голови Волинської ОВА Анатолій Костик.

Заяву екс-начальника Луцької районної військової адміністрації опублікували у понеділок, 12 вересня, на сторінці РВА. Володимир Кец зазначив, що сам не підписував та не подавав заяву на звільнення – це начебто зробили посадовці Волинської ОВА. Щоправда, хто саме, чиновник уточнювати не захотів.

«Моє звільнення базується на цинічному лицемірстві та мерзотних діях окремих посадових осіб ОВА, які я з питань коректності, етики поведінки державних службовців не озвучую. Але вчинок цих осіб – це не просто моральне «дно», це ще й протиправні дії у вигляді підробки документів і подання в останні дні липня, нібито від мого імені, заяви до Офісу Президента України про звільнення за власним бажанням, чи, вірніше, «за згодою сторін», яку я не писав і не надсилав», – зазначив Володимир Кец.

Водночас він додав, що не планує звертатись щодо цього випадку до правоохоронних органів, зазначивши, що «не має морального права в умовах війни піднімати якісь містечкові питання».

Додамо, що розпорядження про звільнення Володимира Кеца з посади голови Луцької РВА президент підписав 10 вересня. Цього ж дня він призначив на цю посаду екс-заступника голови Волинської ОВА Анатолія Костика. На Волині він відомий тим, що очолював обласний осередок Соціалістичної партії України, лідером якої був одіозний Ілля Кива.

Що ж до Володимира Кеца, то його призначили головою РДА у червні 2020 року. До цього з 2010 по 2019 рік працював у Фонді державного майна. Також він працював у Волинській ОДА та обласному і міському центрах зайнятості.