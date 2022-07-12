Георгій Штефанеса фігурує у провадженні щодо розкрадання 500 тис. грн на будівництві

Скандальний екс-чиновник Підгайцівської сільради Георгій Штефанеса поновився на посаді. Суд постановив виплатити йому понад 187 тис. грн за час прогулу. Рішення повинні виконати протягом місяця, якщо не буде подана апеляція.

Про рішення суду 12 липня повідомила журналістка Людмила Яворська. «Вітаю Штефанесу Георгія Олексійовича із поновленням на посаді в Підгайцівській сільській раді. Це ж так прекрасно – отримати тепер 200 тис. грн компенсації за вимушені прогули», – зазначила вона.

В рішенні Луцького міськрайонного суду від липня йдеться, що Георгія Штефанесу поновлять на посаді проектного менеджера відділу регіонального розвитку, проектної та інвестиційної діяльності Підгайцівської сільради. Також йому повинні заплатити 187 тис. грн за час вимушеного прогулу. Підставою для поновлення стало те, що під заявою на звільнення чомусь був чужий підпис.

Зазначимо, що Георгій Штефанеса звільнився з сільради в вересні 2021 року. Приблизно в цей же час з приміщення сільради з'їхав манікюрний салон, який відкрила його невістка. Виявилось, що останні півроку заклад працював незаконно.

Чиновник фігурує у декількох гучних скандалах. В січні 2021 року він напав на журналістку Людмилу Яворську, яка проводила розслідування щодо ремонту вулиць у громаді. Медійниця подала в суд, справу досі розглядають.

Крім того, чоловік є одним з фігурантів кримінального провадження про розкрадання грошей під час будівництва. В липні 2021 року йому вручили підозру. За версією слідства, посадовець вносив неправдиві дані у акти виконаних робіт, через що сільрада зазнала збитків на 500 тис. грн.