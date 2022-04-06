На Волині депутат сільради проголосував за виділення землі своєму братові
Камінь-Каширська прокуратура через суд планує повернути земельну ділянку
На Волині депутат Прилісненської сільради проголосував за виділення своєму братові 0,4 га землі для ведення особистого селянського господарства. За законом він повинен був повідомити про конфлікт інтересів та не брати участі у голосуванні. Відомо, що чоловіка вже штрафували за неповідомлення про конфлікт інтересів у жовтні 2021 року.
Щодо цього інциденту до суду звернулась Камінь-Каширська окружна прокуратура. Прокурори вимагають визнати незаконним і скасувати рішення Прилісненської сільської ради та повернути у власність громади села Прилісне земельну ділянку, надану у власність брату депутата сільради з порушеннями Закону України «Про запобігання корупції».
«Під час прийняття у лютому 2021 року сільською радою рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,4 га у власність родичу депутат не повідомив інших депутатів сільської ради про наявність у нього конфлікту інтересів та проголосував "за"», – йдеться у повідомленні.
Відомо, що у жовтні 2021 року чоловіка вже притягували до адмінвідповідальності за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів).
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