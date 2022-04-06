На Волині депутат Прилісненської сільради проголосував за виділення своєму братові 0,4 га землі для ведення особистого селянського господарства. За законом він повинен був повідомити про конфлікт інтересів та не брати участі у голосуванні. Відомо, що чоловіка вже штрафували за неповідомлення про конфлікт інтересів у жовтні 2021 року.

Щодо цього інциденту до суду звернулась Камінь-Каширська окружна прокуратура. Прокурори вимагають визнати незаконним і скасувати рішення Прилісненської сільської ради та повернути у власність громади села Прилісне земельну ділянку, надану у власність брату депутата сільради з порушеннями Закону України «Про запобігання корупції».

«Під час прийняття у лютому 2021 року сільською радою рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,4 га у власність родичу депутат не повідомив інших депутатів сільської ради про наявність у нього конфлікту інтересів та проголосував "за"», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що у жовтні 2021 року чоловіка вже притягували до адмінвідповідальності за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів).