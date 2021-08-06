Директор лікарні виписав своїй дружині понад 6 тисяч грн премій

Маневицький районний суд оштрафував головного директора Колківської районної лікарні Олександра Янчика за те, що чоловік виписував премії своїй дружині та невістці, які працюють у цьому ж медзакладі. За період з 22 жовтня 2020 року по 12 березня 2021 року його дружина отримала понад 6 тисяч грн премій, а його невістка понад 3 тисячі. За скоєне директор лікарні повинен заплатити 3400 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Маневицького районного суду від 23 липня, директора Колківської районної лікарні звинувачували у тому, що він виписував премії своїй дружині та невістці, не повідомивши керівництво селищної та районної ради про конфлікт інтересів.

Згідно з адмінпротоколами, за період з 22 жовтня 2020 року по 12 березня 2021 року посадовець виписав ряд премій. Зокрема, його дружина отримала три виплати загальною сумою понад 6 тисяч грн. Невістка ж отримала майже вполовину менше: 3,1 тисячі грн.

Маневицький районний суд визнав Олександра Янчика винним за ч. 1 та ч.2 статті 172-7 КУпАП (неповідомлення про конфлікт інтересів та вчинення дій в таких умовах). Тож керівник лікарні повинен заплатити 3400 грн штрафу та 454 грн судового збору.