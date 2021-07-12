Секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак відмовився від нарахування йому премій з бюджету

Cекретар Львівської міськради Маркіян Лопачак скерував нараховану йому премію у розмірі майже 55 тис. грн на лікування однорічної львів’янки Вікторії Полюги. Дівчинці на початку цього року діагностували рідкісну хворобу – спінальну м’язову атрофію.

«Категорично не підтримую практику преміювання чиновників десятками, а то й сотнями тисяч гривень. Тому всю свою премію, нараховану в розмірі 54 752 грн до Дня Конституції (мінус податки), скеровую на порятунок життя 1-річної львів‘янки Вікторії Полюги», – повідомив Маркіян Лопачак у понеділок, 12 липня, у Facebook.

Секретар Львівської міськради, який перебуває на цій посаді з грудня минулого року, також зазначив, що проти виплати премій чиновникам і звернувся до міського голови більше йому премій не нараховувати. Варто зауважити, що депутати Львівської міськради не отримують зарплати, за винятком голови і секретаря.

У коментарі ZAXID.NET Маркіян Лопачак уточнив, що кошти на лікування дівчинки вже перерахував на банківську картку батька дитини у ПриватБанку.

Оприлюднена Маркіяном Лопачаком службова записка про відмову від премій

41-річний Маркіян Лопачак уже більше 15 років є депутатом Львівської міськради від ВО «Свобода», за винятком восьми місяців у 2014 році, коли він був депутатом Верховної Ради. Сім’я Маркіяна Лопачака вододіє низкою підприємств у сфері сільського господарства та ресторанного бізнесу. У своїй останній декларації він вказав 2,5 млн грн доходів за 2020 рік. Разом з дружиною зберігає 84 тис. доларів, понад 100 тис. євро та 150 тис. грн готівкою.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий також долучився до благодійної акції «Мільйон троянд для Вікторії» і закликав львів’ян також допомогти врятувати життя дівчинки з рідкісною хворобою. Окремо мер наголосив на потребі прийняти державну програму для допомоги дітям із cпінальною м’язовою атрофією (СМА).

Однорічній львів’янці Вікторії Полюзі взимку цього року діагностували СМА. Врятувати дівчинку і допомогти їй жити повноцінним життям може один укол, але його вартість – 2,3 млн доларів. Укол Zolgensma-Золгенсма, який виготовляють у Швейцарії, вводиться лише один раз і хвороба не прогресує. Його треба ввести дитині у віці до 2 років. Допомогти дівчинці можна тут.