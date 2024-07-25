Віктора Нерознака неодноразово судили за підроблення рішень суду

Франківський районний суд Львова звільнив від кримінальної відповідальності суддю Віктора Нерознака через закінчення термінів давності справи. Суддю звинувачували в підробленні рішені суду, повідомив антикорупційний сайт NGL.media.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2016 році проти Віктора Нерознака порушили кримінальне провадження за незаконне рішення суду, яке він виніс у 2009 році як голова Пустомитівського районного суду. За даними слідства, суддя підробив рішення у фіктивній справі, яким він визнав право власності на автостоянку поряд з трасою Київ – Чоп біля Львова. Після цього він завірив його підписом і печаткою суду й передав так і не встановленій слідством людині. Надалі на підставі цього рішення на стоянку зареєстрували право власності та перепродали.

Під час слідства пенсіонер, якого екс-суддя визнав власником нерухомості, повідомив, що насправді до суду він не звертався, права власності на стоянку не реєстрував і нікому її не продавав. Ймовірно, його підписи у документах також підробили.

Як вказано в ухвалі суду від 26 червня, оскільки термін розгляду справи закінчився через три роки, тому суд вирішив закрити та передати ділянку площею 2,7 га правонаступниці Пустомитівської РДА – Львівській райраді.

Зараз автостоянка та земля під нею належить ТОВ «АВМ-Логістик», що придбало їх у березні 2020 року. «АВМ-Логістик» входить у групу компаній Berta львівського бізнесмена Олександра Бережанського. Йому також належить мережа продуктових мінімаркетів «Близенько», магазинів побутової хімії «Чистенько». Також він є співвласником ресторанів «Челентано» та «Ресторації Бачевських».

Додамо, що листопаді 2023 року Франківський районний суд Львова закрив ще одну справу про зловживання повноваженнями та службове підроблення щодо Віктора Нерознака. Тоді його звинувачували в підробленні в 2011 році рішення про право власності на нежитлове приміщення на вул. Володимира Великого, 35 у Львові. Також Личаківський райсуд розглядав справу про підробку рішень про визнання права власності на нежитлові приміщення на вулиці Городоцькій, 4 та за ще однією невідомою адресою. Цю справу також закрили в грудні 2023 року через закінчення термінів давності.

Віктор Нерознак працював суддею Пустомитівського райсуду з 1990 року. У 2000-2011 роках він його очолював. У червні 2011 року Верховна Рада звільнила його через порушення суддівської присяги. Зокрема причиною стали численні штучні затягування ним розгляду справ, ігнорування усіх скарг від учасників процесів і навіть Апеляційного суду, та низка інших порушень.