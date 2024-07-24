Григорій Жовнір працює суддею Личаківського райсуду 14 років

У вівторок, 24 липня, новим головою Личаківського районного суду Львова обрали 44-річного Григорія Жовніра, який досі працював на посаді заступника голови суду. Григорій Жовнір замінив на посаді Сергія Гирича, який подав у відставку.

«24 липня 2024 року збори суддів Личаківського районного суду Львова під час таємного голосування обрали головою суду суддю Жовніра Григорія Богдановича строком на три роки», – йдеться в повідомленні на сайті суду.

Посада заступника голови суду наразі залишається вакантною.

Григорій Жовнір народився 28 квітня 1980 року. У 2002 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та одразу пішов працювати стажистом у Личаківський районний суд Львова. Згодом переведений на посаду помічника голови цього ж суду.

У 2010 році указом президента призначений на посаду судді Личаківського районного суду Львова. З 2014 року за рішенням зборів суддів призначений заступником голови суду.

Григорій Жовнір задекларував близько 1,4 млн грн доходів за 2023 рік. Також вказав у декларації записаний на матір житловий будинок площею 238 м2 у селі Оброшино. Суддя володів двома земельними ділянками в Оброшино, одну з яких продав у травні цього року за 1 млн грн, ще одна ділянка є у власності його матері. Дружина є власницею квартири площею 40 м2 та нежитлового приміщення у Львові, а також співвласницею квартири площею 52 м2 у селі Лапаївка.

Їздить суддя на легковику Skoda Superb 2021 року випуску, вказана вартість якого понад 1 млн грн. Зберігає 10 тис. доларів готівкою та 9,4 тис. євро і 56 тис. грн на банківських рахунках. Ще 9,3 тис. грн у банку зберігає його дружина.

Нагадаємо, на початку липня 61-річний голова Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич раптово подав у відставку. Вища рада правосуддя задовольнила відповідну заяву судді через п’ять місяців після його переобрання на цю посаду. Сергій Гирич був головою Личаківського райсуду 15 років.