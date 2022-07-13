Антона Янчука підозрюють у зловживанні владою та розтраті 426 млн грн

НАБУ повідомило колишньому голові Національного агентства з управління арештованим майном (АРМА) Антону Янчуку про офіційнe підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн грн. Про це 13 липня повідомила прес-служба САП.

Слідство встановило, що підозрювані організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку СЕТАМ майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.

Схема виглядала так: посадовці АРМА частину арештованих активів відносили до таких, якими нібито важко управляти і зберігати, у подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на торги, а представники СЕТАМ, які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній компанії.

Наразі йдеться про 4 епізоди злочинної діяльності:

продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);

продаж 2,6 тис. тон піску на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);

продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів);

продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Правоохоронці не уточнили дані головного підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Антона Янчука. Разом з Янчуком про підозру повідомлено начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства СЕТАМ, оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн грн. У САП зауважили, що відповідну землю в «Ашана» відібрали.