Колишнього голову правління ДПЗКУ Петра Вовчука екстрадовано з Литви в Україну

У понеділок, 13 березня, з Литви в Україну екстрадували колишнього голову правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ), якого підозрюють у причетності до завдання понад 60 млн доларів збитків підприємству. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

«Екстрадиції посадовця передувала успішно проведена спільна операція детективів Національного бюро та правоохоронців двох країн, результатом якої стало затримання екс-посадовця у жовтні 2019 року в м. Вільнюс», – повідомили у відомстві.

В НАБУ нагадали, що підозрюваний перебував в розшуку з березня 2017 року. Після затримання він хотів уникнути відповідальності, для чого подав прохання про притулок у Литві, на яке отримав відмову. НАБУ не наводить імені, проте, судячи з опису, йдеться про Петра Вовчука, зазначає РБК-Україна.

Після рішення про екстрадицію чоловік намагався його оскаржити, заявив про небезпеку, спричинену повномасштабним вторгненням Росії.

Після чотирьох років судового розгляду його доставили до України.

За даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера та екс-посадовці ДПЗКУ, серед яких і екс-голова правління організували корупційну схему, за якою зерно держкомпанії було поставлено в Саудівську Аравію на умовах післяплати. В результаті ДПЗКУ зазнала збитків у розмірі понад 60 млн доларів.

Наразі провадження щодо радника екс-очільника ДПЗКУ та представника міжнародного зернотрейдера перебувають на розгляді в суді. Ще два фігуранти провадження пішли на угоду зі слідством та сплатили завдані ними збитки у сумі 60 тис. доларів. Крім того, у розшуку перебуває ще один підозрюваний у справі, повідомили в НАБУ.