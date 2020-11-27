Ігор Бакай має три громадянства — українське, російське і грецьке

Один із московських судів засудив до чотирьох років позбавлення волі умовно колишнього голову НАК «Нафтогаз України» і екс-керівника Державного управління справами України Ігоря Бакая за особливо велике шахрайство, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу суду.

«Вироком суду від 26 листопада 2020 року Бакаю призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки. Призначене покарання постановлено вважати умовним з іспитовим терміном чотири роки», – повідомили в суді у п’ятницю, 27 листопада.

Згідно з вироком, Бакай визнаний винним в особливо великому шахрайстві.

Що відомо про затримання Ігоря Бакая в Росії й за що його судили

Ігоря Бакая затримали в Москві в жовтні 2017 року. Після затримання суд взяв Бакая під варту, але вже в листопаді того ж року його відправили під домашній арешт.

Російське слідство інкримінувало Бакаю розкрадання 12 млн доларів у Metalloinvest Limited, отриманих в рамках договору позики від імені ТОВ «Індустріальна група «Російський ведмідь». Однак, як повідомляли тоді місцеві ЗМІ, Бакай заборгував різним російським компаніям 25 млн доларів.

Хто такий Ігор Бакай

Ігор Бакай, який має громадянство Росії, України і Греції, – в минулому впливовий український політик, один з творців «Нафтогазу». Обіймав посаду першого голови правління компанії з 1998 по 2000 рік. З 1997 по 2000 рік був позаштатним радником президента України Леоніда Кучми. У 2003-2004 роках очолював Державне управління справами України. У 2005 році Бакай отримав російське громадянство.

Бакай фігурував у низці кримінальних справ, які розслідували українські правоохоронні органи. У 2005 році МВС України оголосило його в розшук у справі про зловживання повноваженнями.

У 2010 році за рішенням суду в Києві всі кримінальні справи стосовно Бакая були припинені.