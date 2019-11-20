Екс-міністра екології Миколу Злочевського знову оголосили у розшук

Злочевський фігурує в 13 кримінальних провадженнях

Колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський оголошений в розшук, в зв'язку з чим відносно нього було закрито справу. Про це сказав генеральний прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу в середу, 20 листопада, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Провадження було зупинено у зв'язку з розшуком. Потім відновлено. Потім змінено підозру. Провадження зупинилося. Нічого, крім розширення підозри, не змінилося», – заявив Рябошапка.

За його словами, Злочевський фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які будуть за підслідністю передані СБУ або НАБУ.

Зазначимо, що Злочевський виїхав з України 2014 року після висунення Генеральною прокуратурою підозр у незаконному збагаченні і був оголошений у розшук.

Восени 2017 року Злочевського зняли з розшуку. Основна частина ліцензій на родовища, якими зараз оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпоряджатися спеціальними дозволами (ліцензіями) на право користування надрами.

Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні в країні розпорядник спецдозволів на користування надрами.

У січні 2018 року Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group. Проти Burisma розслідували кримінальну справу за підозрою в ухилянні від сплати податків на 1 млрд грн, але її закрили в січні 2017 року після того, як компанія заплатила податки в розмірі 180 млн грн.