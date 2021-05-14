Барна назвав Соломчука «зеленим бидлом»

Колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олег Барна влаштував бійку в прямому ефірі з депутатом від «Слуги народу» Дмитром Соломчуком. Інцидент стався в ефірі телеканалу «ПравдаТУТ» ввечері у четвер, 13 травня.

Бійка виникла під час обговорення ринку землі, але політики почали обмінювались особистими образами. Барна розповідав про те, що прийняти закон про землю змусив Європейський Союз і при цьому Барна грубо звернувся до опонента, сказавши: «Не поводься як бидло зелене».

Після цього Олег Барна схопився з місця і накинувся на нардепа. Соломчук також піднявся, але Барна знову повалив його на крісло та продовжував бити його кулаками.

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Політиків довелося розбороняти ведучим, проте навіть після цього Соломчук продовжив обзивати свого кривдника «бидлотою», а Барна звинувачував його у брехні. Коли учасників сутички відтягли в різні боки депутат від «Слуги Народу» відмовився продовжувати участь в ефірі та викликав на телеканал співробітників поліції.

Наразі не відомо яке покарання застосують щодо Барни, адже за вчинені дії щодо народного депутата України передбачена кримінальна відповідальність.

Олег Барна і скандали

Зауважимо, що Олег Барна не вперше потрапляє у скандальні ситуації. Найвідоміший скандал за його участі трапився у грудні 2015 року, коли він намагався винести з трибуни Верховної Ради тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

У жовтні 2018 року Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова у кулуарах Верховної Ради. Реакцію депутата викликало запитання журналіста про кнопкодавство.

У грудні 2018 року Олег Барна в ефірі парламентського телеканалу «Рада» почубився із депутатом від ВО «Свобода» Юрієм Левченком.

Крім того, цього ж року будучи депутатом Верховної Ради Олег Барна спокусився​ на пропозицію хабара у 80 тис. доларів від журналіста-пранкера: він здав квитки і терміново повернувся з економічного форуму в Польщі після обіцяних грошей за підтримку законопроекту у Верховній Раді.

Депутат був також відомий тим, що став автором законопроекту про заборону «публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації». У пояснювальній записці до законопроекту депутат нарікав на «моральне падіння суспільства», пов'язане з радикалізмом, насильством, пропагандою порнографії, сексуальними маршами, а тому пропонував обмежити такі публічні заходи.