Нардеп від БПП хоче заборонити «публічний прояв будь-яких видів сексуальної орієнтації»

Скандально відомий парламентар Олег Барна обурився «моральним падінням суспільства»

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:373350

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Нардеп від БПП хоче заборонити «публічний прояв будь-яких видів сексуальної орієнтації»
фото Reuters
Три роки тому депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна намагався винести Арсенія Яценюка з трибуни у дещо нетрадиційний спосіб

У Верховній Раді 15 червня зареєстрували законопроект про заборону «публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації». Його автор – депутат президентської фракції БПП Олег Барна, пише LB.ua.

Депутат пропонує доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею 180-2, згідно з якою за виготовлення і поширення продукції, що містить інформацію про сексуальну орієнтацію особи, або за публічні дії, спрямовані на пропаганду будь-яких видів сексуальної орієнтації, передбачається штраф у розмірі від 300 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це – від 5,1 тис. грн до 51 тис. грн).

Такі самі дії, вчинені повторно, пропонують карати штрафом від 600 до 6 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на цей момент від 10,2 тис. гривень до 102 тис. гривень) і громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин.

У пояснювальній записці депутат нарікає на «моральне падіння суспільства», пов'язане з радикалізмом, насильством, пропагандою порнографії, сексуальними маршами.

Барна заявляє, що необхідно обмежити такі публічні заходи.

До слова, Барна у грудні 2015 року під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, підійшовши до нього з букетом квітів, запропонував покинути трибуну. Після відмови — намагався винести прем'єра від трибуни, схопивши його за піджак та просунувши руку урядовцеві між ноги. Аби завадити Барні, деякі депутати виштовхали його за межі трибунного майданчика.

У липні 2017 року народного депутата Олега Барну активісти закидали яйцями за «вибіркове» голосування щодо притягнення до відповідальності нардепів.

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