Закарпатцю загрожує до 5 років ув'язнення

Колишньому начальнику управління Берегівської міської ради повідомили про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої громада зазнала збитків на майже 60 млн грн. Екс-посадовець не проконтролював роботу на місцевому сміттєзвалищі, внаслідок чого воно розширилося і забруднило понад 5 гектарів комунальної і приватної території.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 24 травня, раніше до кримінальної відповідальності притягнули керівника фірми-підрядника, який відповідав за організацію роботи полігону твердих побутових відходів у Берегові. Підрядник самовільно розширив територію сміттєзвалища на інші земельні ділянки та допустив забруднення побутовими відходами понад 5,38 га комунальної і приватної території. Як з’ясувалося, учасником злочину був екс-посадовець Берегівської міської ради.

«Колишній начальник управління, нехтуючи своїми службовими повноваженнями, не проконтролював виконання робіт з утилізації сміття та організацію роботи сміттєзвалища, не задокументував порушення процедури у чинному порядку та не доповів про це контролюючим та правоохоронним органам. Такі дії завдали громаді збитків на понад 58 мільйонів гривень», – інформують у поліції.

Екс-чиновнику повідомили про підозру за службову недбалість чи неналежне виконання службовою особою своїх обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки. За скоєне йому загрожує від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.