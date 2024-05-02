Сміттєзвалище у Воловці вичерпало свій ресурс у 2013 році

Воловецька громада не оформила земельну ділянку під місцевим звалищем і сміття почали вивозити на територію лісництва. Через ризик забруднення сусідньої ділянки правоохоронці звернулися до суду.

Як повідомили в обласній прокуратурі 2 травня, Воловецька ОТГ не затвердила документи з визначеними межами і площею сміттєзвалища. Справу розглядає Закарпатський окружний адміністративний суд.

«Відсутність такої документації створює передумови для зловживань при розпорядженні землею. Це вже призвело до незначного самовільного розширення сміттєзвалища на територію сусідньої земельної ділянки, яка належить до території Верхньоволовецького лісництва. У позові прокуратура просить визнати бездіяльність селищної ради протиправною та вжити заходи для оформлення документів на комунальну землю», – інформують правоохоронці.

Додамо, що сміттєзвалище у Воловці вичерпало свій ресурс у 2013 році. Тоді Закарпатська обласна рада виділила гроші на його впорядкування та ущільнення, що, втім, не вирішило проблему. Тодішній заступник Воловецього селищного голови Сергій Грига заявив, що обладнати новий полігон побутових відходів у гірській місцевості у законний спосіб неможливо і, якщо сміттєзвалище з’явиться, то воно буде стихійним.