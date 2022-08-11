Орендар частини будівлі разом із екс-головою сільради (на фото) вирішили самовільно пробити окремий вхід

У будівлі колишньої Малехівської сільської ради колишні працівники пробили другий вхід. Таким чином вони вирішили отримати доступ до приміщення, яке свого часу сільрада віддала в оренду родичці свого головного юриста. Роботи з облаштування входу велися без жодних дозвільних документів, тому представники Львівської міської ради написали заяву у поліцію. Про це ZAXID.NET розповів директор департаменту агломерації ЛМР Юрій Лукашевський.

Малехівська сільська рада ще до приєднання до Львівської МТГ віддала в оренду дружині свого юриста одне з приміщень сільради на 25 років. З того моменту, за словами Юрія Лукашевського, це приміщення особливо не використовувалось. Особливість цього приміщення ще й у тому, що аби туди потрапити, необхідно пройти через інші кабінети колишньої сільради, а зараз Офісу громади, що підпорядковується вже Львівській МТГ. Тому виконавчий комітет прийняв рішення про те, щоб надати можливість зробити окремий вхід у це приміщення з двору.

«Це рішення не було реалізоване, попри те, що коли ми перебирали на баланс міської ради цю будівлю, то офіційно звертались до орендаря, щоб він реалізував його. Потрібно було підготувати проект, отримати містобудівні умови і обмеження, пройти експертизу, але це не було зроблено. У листі до орендаря ми просили реалізувати цей проект до 20 грудня 2021 року, а в іншому випадку буде розірвання договору оренди. Зараз управління комунального майна якраз ініціювала розірвання договору оренди через суд», – розповів Юрій Лукашевський.

У четвер, 11 серпня, керівниця Офісу громади в Малехові повідомила Юрію Лукашевського про те, що хтось почав пробивати стіну в орендоване приміщення у будівлі колишньої сільради. При цьому жодних дозвільних документів працівники не мали.

«Ми проінформували балансоутримувача –керівника Агенції ресурсів Львівської міської ради, він виїхав на місце, викликав поліцію і написав заяву про пошкодження майна територіальної громад», – повідомив Лукашевський.

Судячи з фотографії, яку опублікував Юрій Лукашевський, порушникам таки вдалося зробити вхід у стіні будівлі. На цих ж фото помітно, що на місці виконання незаконних робіт був присутній колишній голова Малехівської сільською ради Володимир Сеньковський.

Нагадаємо, що Малехів за рішенням уряду з 2020 року перебуває у складі Львівської МТГ. Втім колишній голова села Володимир Сеньковський не погоджується з приєднанням села до Львівської громади і навіть оскаржував це рішення в суді.