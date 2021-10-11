Колишній голова прильвівського села Малехів Володимир Сеньковський позивається про скасування результатів останніх місцевих виборів у Львові

Окружний адміністративний суд Києва розпочав провадження у справі щодо скасування постанови ЦВК, на підставі якої відбулися перші місцеві вибори у Львівській міській територіальній громаді. З відповідним позовом до суду звернувся колишній голова прильвівського села Малехів Володимир Сеньковський. У випадку задоволення позову Сеньковського, у Львові доведеться проводити загальні перевибори і мера, і депутатів міськради. Раніше той же Окружний адмінсуд Києва уже скасував розпорядження уряду щодо приєднання Малехова до Львівської МТГ.

Колишній сільський голова Володимир Сеньковський подав новий судовий позов, наслідком якого можуть стати перевибори у Львові. Зокрема, він вимагає скасувати постанову ЦВК від 8 серпня 2020 року «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад, територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року» щодо призначення перших виборів депутатів Львівської громади та львівського міського голови у частині Малехівської територіальної громади.

4 жовтня цього року Окружний адміністративний суд Києва своєю ухвалою прийняв позовну заяву екс-голови Малехова до розгляду та відкрив провадження у справі.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до екс-голови Малехова Володимира Сеньковського, однак він не знайшов часу пояснити мету свого позову.

Аналітик Громадянської мережі «Опора» Тарас Радь вважає позов про скасування виборів «черговим витком абсурду». «У законі немає серед підстав проведення позачергових виборів зміни адміністративно-територіального поділу. Нормальний суд не мав би приймати таких рішень – мав би розуміти, що таким чином ставиться під сумнів вся адмінстративно-територіальна реформа в Україні. Бо завтра за цим прикладом почнуть в інших громадах завалювати суди такими позовами», – пояснив Тарас Радь ZAXID.NET.

З його слів, якщо ж суд прийме позитивне рішення у цій справі, то це означатиме перевибори у всій Львівській громаді – депутатів та міського голови.

«Виборча система передбачає, що у радах, де понад 10 тис. виборців, не можна проводити вибори в якомусь одному окрузі, куди входить Малехів. Тому якщо потенційно скасовувати результати, то треба скасовувати вибори у всій громаді і не тільки депутатів, але і міського голови», – пояснив Тарас Радь, припустивши, що за такими позовами та судовими рішеннями стоять інтереси набагато впливовіших осіб, аніж колишні сільські голови.

Раніше навесні 2021 року Окружний адмінстративний суд Києва дозволив Малехову вихід з Львівської громади. Суд розглянув позов Малехівської сільської ради та місцевого мешканця Михайла Сіреджука та задовольнив його частково – скасував розпорядження Кабміну про затвердження перспективного плану громад Львівщини та про визначення адміністративних центрів громад Львівської області, що стосуються віднесення Малехівської громади до складу Львівської ОТГ. Це ж рішення підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд. Зі свого боку Львівська ОДА та Львівська міська рада подали касацію у справі Малехова.

Аналогічно у вересні цього року Окружний адміністративний суд міста Києва вирішив виключити місто Дубляни зі складу Львівської громади. ЛОДА та Львівська міськрада пояснили, що не бачать юридичного механізму виконання згаданих рішень судів.