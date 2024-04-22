На території лісництв вирубували здорові дерева

На Буковині екс-посадовця районного лісгоспу судитимуть за незаконну вирубку лісу на 900 тис. грн. Правоохоронці встановили, що в 2023 році чиновник незаконно видав лісорубні квитки. Рубку здійснювали на території лісництв і вирубували цінні породи дерев.

Під час розслідування оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області спільно з слідчими ДБР у Хмельницькому з’ясували, що в 2023 році на території лісництва здійснювалася вирубка лісу у великих масштабах. Працівники підприємства мали документи від лісництва. Однак, як потім з’ясувалося, лісорубні квитки їм видали незаконно.

Експерти виїжджали на місце вирубок лісу. Відповідно до судової інженерно-екологічної експертизи збитки довкіллю оцінили в 900 тис. грн.

Екс-посадовцю загрожує до 10 років позбвавлення волі

«За даними слідства, підозрюваний, перевищуючи свої службові повноваження, незаконно видав лісорубні квитки для проведення рубок головного користування на території одного з лісництв Чернівецького району», – зазначили в прокуратурі Чернівецької області.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької області передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця лісового господарства за ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України (Перевищення службових повноважень та незаконної порубки дерев, що спричинило тяжкі наслідки). Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.