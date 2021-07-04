Франсуа Фійон очолював французький уряд з 2007 до 2012 року

Колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона призначили членом правління нафтової компанії «Зарубежнефть», яку контролює російська влада, пише Politico.

Документи, які в суботу, 3 липня, опублікував російський сайт, яким керує інформаційне агентство «Інтерфакс», свідчать про те, що Фійон приєднався до правління «Зарубежнефти» 28 червня. Колишній очільник французького уряду працює в компанії через свою консалтингову фірму Apteras. На початку червня його кандидатуру висунув російський уряд.

Фійон почав працювати у консалтингу після провальної президентської кампанії в 2017 році, яка була зірвана через скандал з фальшивими робочими місцями. У червні 2020 року його засудили до п’яти років ув'язнення із випробувальним терміном на три роки.

«Зарубежнефть» спеціалізується на розвідці, розробці та експлуатації нафтових і газових родовищ за межами Росії.

Фійон був прем’єр-міністром Франції у 2007-2012 роках, під час президентства Ніколя Саркозі. Раніше він заявляв про відповідальність Києва за розпалювання конфлікту на сході України і наголошував, що готовий до співпраці з РФ щодо Сирії. Також Фійон висловлювався за співпрацю з президентом Сирії Башаром Асадом з тим, щоб подолати «Ісламську державу».