Борис Плахтій у 1987 році засудив до смертної кари бійця УПА Івана Гончарука

Колишній суддя Апеляційного суду Волинської області Борис Плахтій, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця Української повстанської армії Івана Гончарука, через суд домігся підвищення собі пенсію. Про це повідомив проект Prosud із посиланням на судовий реєстр.

Ще в березні 2020 року Плахтій звернувся до суду з вимогою перерахувати йому суму пенсії. Волинський окружний адміністративний суд цю вимогу задовольнив.

Оскільки пенсійний фонд не подав апеляції, то через місяць рішення про перерахунок пенсії для екс-судді набуло чинності. За інформацією сайту Prosud, Борис Плахтій отримує 202895 грн пенсії на місяць.

Боєць УПА Іван Гончарук (фото «Історичної правди»)

Суддя Борис Плахтій засудив Івана Гончарука до розстрілу в 1987 році, а сам вирок був приурочений до «70-річчя Жовтневої революції». Гончарук був останнім воїном УПА, якого засудили до смертної кари в СРСР. Родичі досі не знають, де він похований.

Наприкінці квітня 2021 Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій повністю реабілітувала Івана Гончарука – бійця УПА, якого розстріляли в СРСР в липні 1989 році, за два роки до проголошення незалежності України

Зі слів члена нацкомісії Володимира Бірчака, справа щодо українського повстанця була сфальсифікованою. Так до свідків були залученні діти вбитих 40 років тому радянських активістів, штатних та позаштатних працівників НКВС, яким на той момент було по 10-12 років.