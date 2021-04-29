Родичі досі не знають, де похований Іван Гончарук

Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій реабілітувала Івана Гончарука. Він був бійцем Української повстанської армії, якого розстріляли в СРСР у 1989 році. Про це повідомив співробітник Центру дослідження визвольного руху Володимир Бірчак в четвер, 29 квітня.

«Сьогодні Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій нарешті повернула добре ім'я ­– Івану Гончаруку. І дуже тішуся, що став до цього причетним», ­– повідомив Бірчак.

З його слів, справа щодо українського повстанця була сфальсифікованою. Так до свідків були залученні діти вбитих сорок років тому радянських активістів, штатних та позаштатних працівників НКВС.

«Цікаво, що в 44-45 роках цим свідкам було лише 10-12 років, а Івану двадцять років, але свідки впізнали Івана Гончарука за фото зроблене в п’ятдесятирічному віці», ­– розповів дослідник.

Що відомо про Івана Гончарука

Народився в 1925 в селі Грудки, що на Волині. До лав Української повстанської армії потрапив у 1944 році. Його загін діяв також на Волині ­– в околиці сіл Грудки, Осівці, Мельники-Мостище та інших навколишніх сіл Камінь-Каширського та Ратнівського районів.

Вперше до розстрілу його засудили у 1946 році. Однак тоді вищу міру покарання змінили на п’ять років таборів і 20 років каторги в ГУЛАГу. Його звільнили «через недоцільність подальшого перебування в ув’язненні» в 1956 році. Після того він мешкав у Харкові.

До рідного села Грудки знову приїхав у 1986 року на похорон сестри, де на нього написав донос стукач НКВС-КДБ. Івана Гончарука засудили до розстрілу в 1987 році. Сам вирок приурочили до «70-річчя Жовтневої революції».

Його розстріляли 12 липня 1989 року – за два роки до проголошення незалежності України. На момент розстрілу йому було 64 роки. Фактично, його розстріляли на ті самі «злочини», за які його відправив в ГУЛАГ у 1946 році.

Він був останнім воїном УПА, якого засудили до смертної кари в СРСР. Родичі досі не знають, де він похований.