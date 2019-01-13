Екс-заступника директора департаменту будівництва Івано-Франківської ОДА звинуватили у корупції

Мочерняка взяли під варту із правом внесення застави у понад 500 тис. грн

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід тримання під вартою Роману Мочерняку, який донедавна працював заступником директора департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації. Його підозрюють у привласненні коштів на будівництві фортифікаційних споруд у Донецькій області, пише «Курс» з посиланням на ухвалу суду.

Альтернативним запобіжним заходом суд призначив підозрюваному заставу у 555 900 грн.

Підозрюваний донедавна працював у обласній адміністрації, а в 2015 році обіймав посаду директора ТОВ «Глобалкарпати-Еко», яке тоді зобов’язалося спорудити 12 фортифікаційних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Донецькій області.

Розпорядником коштів був Департамент ЖБКГ Івано-Франківської ОДА, тендерний комітет якого визначив генерального підрядника виконання цих робіт – ПП «Брати КІП». Службові особи ПП «Брати КІП» уклали договори субпідряду на будівництво фортифікаційних споруд з тодішнім директором ТОВ «Глобалкарпати-Еко» Романом Мочерняком. Однак, як з’ясувало слідство, ці будівельні роботи виконували працівники держлісгоспів, райдержадміністрацій та інші особи безоплатно як волонтери, а не ТОВ.

Згодом він став заступником директора департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації.

Як йдеться в ухвалі суду, Роман Мочерняк «за попередньою змовою із невстановленими слідством особами» підробив документи про виконання робіт. На підставі цих сфальшованих актів «Глобалкарпати-Еко» отримало за начебто виконані роботи 6,6 млн грн.

З обласної адміністрації його звільнили лише 17 липня 2018 року. Нині Мочерняк через суд домагається поновлення на посаді та стягнення середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу. Після звільнення з Івано-Франківської ОДА Мочерняк підписав контракт на проходження служби у військової частині А 2892 у місті Володимир-Волинський Волинської області.

Наразі підозрюваний подав апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу.