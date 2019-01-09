Президент звільнив затриманого на хабарі голову Сокальської РДА

Романа Токая 4 січня затримали за вимагання 21 тис. грн хабара

Президент України Петро Порошенко звільнив затриманого на хабарі голову Сокальської РДА Романа Токая. Відповідне розпорядження оприлюднили на офіційному сайті президента 9 січня.

У розпорядженні Порошенка вказано, що Роман Токай звільнений згідно з поданою ним заявою. У розпорядженні не вказано, коли саме Роман Токай подав заяву на звільнення. Нагадаємо, що відразу ж після його затримання 4 січня у службовому кабінеті під час отримання хабаря, прес-служба Львівської ОДА стверджувала, що Кабінет міністрів погодив його звільнення ще 22 грудня. Проте Роман Токай продовжував працювати, оскільки остаточне рішення про звільнення голови РДА приймає президент.

Працівники СБУ, поліції та військової прокуратури 4 січня затримали Романа Токая у службовому кабінеті після отримання 21 тис. грн хабара від його підлеглого. Токай нібито вимагав гроші за нарахування премій та не перешкоджання у службовій діяльності. Згодом суд обрав йому міру запобіжному заходу – цілодобовий домашній арешт.

Романа Токая було призначено головою Сокальської РДА 23 червня 2017 року. До цього Токай очолював відділ Держгеокадастру у Сокальському районі.