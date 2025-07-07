Після звільнення з ОВА ексчиновник влаштувався в Західноукраїнський національний університет

Колишній начальник Тернопільської обласної військової адміністрації 45-річний Володимир Труш претендує на посаду проректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Про це стало відомо з його декларації, яку він подав 29 червня. Також Володимир Труш підтвердив це у коментарі ZAXID.NET.

Після звільнення з Тернопільської ОВА у грудні 2023 року Володимир Труш працював викладачем на кафедрі фінансів у Західноукраїнському національному університеті, викладав дисципліну «Публічні закупівлі» для студентів 5 курсу.

29 червня 2025 року на сайті НАЗК з’явилася декларація Володимира Труша як кандидата на посаду проректора адміністративно-господарської роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Під час телефонної розмови колишній чиновник теж підтвердив цю інформацію ZAXID.NET, однак зазначив, щоб більше зможе розповісти при особистій зустрічі у Львові. Раніше посаду проректора ЛНМУ обіймала Олена Шевага, яка звільнилася у лютому 2025 року.

ZAXID.NET також звернувся за коментарем до ректора медуніверситету Ореста Чемериса, однак він не відповів на телефонний дзвінок та проігнорував повідомлення, хоч і прочитав його.

Додамо, що президент Володимир Зеленський призначив депутата облради від «Слуги народу» Володимира Труша головою Тернопільської ОДА у березні 2020 року під час пандемії Covid-19 на тлі протестів мешканців області проти розміщення евакуйованих з Уханя українців у санаторії Микулинців.

У червні 2023 року працівники НАБУ та САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників Володимира Труша за вимагання 2,4 млн грн хабаря. Володимир Труш свою причетність до скоєного заперечив і проходив у справі, яку розглядав Вищий антикорупційний суд, як свідок. 29 грудня 2023 року президент звільнив Володимира Труша з посади керівника Тернопільщини. Як вказано в указі президента, його було звільнено згідно з поданою заявою. 4 липня 2024 року депутати Тернопільської облради позбавили мандата обраного від партії «Слуга народу» ексначальника ОВА Володимира Труша.