Лілію Герус призначили на посаду у жовтні 2022 року

Галицький районний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту колишній очільниці відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів Лілії Герус, яку підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Згідно з опублікованими у судовому реєстрі матеріалами справи, підозрювана у 2023-2024 роках отримувала хабарі від підприємців, які вигравали тендерні аукціони від відділу освіти. Наразі слідчі встановлюють суму хабарів, яку могла отримати чиновниця. Під час обшуків у Лілії Герус правоохоронці вилучили приблизно 1,3 млн грн. Посадовиця змогла підтвердити легальне походження 160 тис. грн.

Лілія Герус стала керівницею відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів у жовтні 2022 року. На сайті Львівської міськради зазначали, що вона має досвід роботи юрисконсульткою. Крім цього, з 2003 року вона була виконувачкою обов'язків керівника у різних відділах освіти Львова.

У матеріалах справи йдеться, що упродовж 2023 року та до травня 2024 року відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти уклав 13 угод на постачання харчів з 44-річною підприємицею Іриною Баландюх, яка займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею. Ірина Баландюх отримала більшість тендерів на придбання продуктів, які проводив відділ освіти. Згідно з ухвалою суду, загальна вартість 13 договорів становить 12,7 млн грн. Поліцейські вважають, що Лілія Герус отримувала від Ірини Баландюх хабарі за перемогу в тендерних аукціонах й давала вказівки підлеглим готувати тендерну пропозицію на користь саме цієї бізнесменки.

Під час отримання 35 тис. грн хабаря від Ірини Баландюх 15 травня 2024 року поліцейські й затримали Лілію Герус у її кабінеті й вилучили гроші. Львівська міська рада 20 травня звільнила чиновницю з посади. Тимчасовим керівником відділу став Михайло Чабан, з яким уклали контракт на три місяці, до 20 вересня. Вже звільнена посадовиця 22 липня отримала підозру у хабарництві.

Згідно з YouControl, підприємиця Ірина Баландюк, яка отримувала підряди від відділу освіти, працює як ФОП з 2007 року. Підприємиця зареєстрована у Львові за такою ж адресою як і 69-річна ФОП Марія Курило, яка уклала з відділом освіти Шевченківського та Залізничного районів 34 угоди з 4,6 млн грн.

Суддя Галицького райсуду Олександр Кітов відправив Лілію Герус під нічний домашній арешт до 22 вересня 2024 року. Крім цього, суд наклав арешт на автомобіль Toyota Auris, який підозрювана за 260 тис. грн придбала у серпні 2021 року.

Зазначимо, що наразі слідчі поліції встановлюють підприємців, які також могли надавати хабарі керівниці відділу освіти за лобіювання інтересів. У матеріалах справи йдеться, що до злочину можуть бути причетними ще приблизно десять ФОПів.

Додамо, що у декларації Лілії Герус, яку вона подала після звільнення, йдеться, що з січня по травень 2024 року вона отримала 363 тис. грн зарплати. Чоловік експосадовиці Володимир, який є військовим, задекларував 608 тис. грн.