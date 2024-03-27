Олега Хандина затримали на хабарі 19 березня 2024 року

Галицький районний суд 20 березня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 242 тис. грн застави посадовцю управління охорони історичного середовища Олегу Хандину. У матеріалах справи йдеться, що посадовець вимагав в ТОВ «Віденська кав'ярня» 1500 доларів за виготовлення й затвердження документації. Крім цього, Олег Хандин за 500 доларів обіцяв відмовитися від апеляційної скарги у справі про демонтаж веранди на будівлі «Віденської кав'ярні».

Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2023 року Олег Хандин, який працював у відділі охорони та використання об'єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища ЛМР, пообіцяв представникові ТОВ «Віденська кав'ярня» за гроші вплинути на посадовців департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА й затвердити охоронний договір на об'єкт культурної спадщини.

Представник «Віденської кав'ярні», який у суді виступає як свідок [його ім'я суд не називає], розповів, що під час юридичного аудиту технічної документації виникла необхідність виготовити та затвердити облікову документацію. Це входить до компетенції управління охорони історичного середовища ЛМР та департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОВА. У ЛМР підприємцеві дали контакт Олега Хандина, який перебував на посаді начальника відділу охорони та використання об'єктів культурної спадщини управління.

На початку жовтня 2023 року представник «Віденської кав'ярні» зустрівся з Олегом Хандином в кав'ярні «Львівська копальня кави». Під час спілкування посадовець сказав, що за виготовлення та затвердження облікової документації потрібно заплатити тисячу доларів. За ці гроші чиновник обіцяв вплинути на посадовців ЛОВА, оскільки без них неможливо затвердити документи.

Представник ТОВ «Віденська кав'ярня» знову зустрівся з Олегом Хандином 26 січня 2024 року. Чиновник ЛМР сказав, що тепер сума хабара збільшилася до 1500 доларів. Він попросив віддати гроші двома частинами по 750 доларів. У матеріалах справи йдеться, що представник «Віденської кав'ярні» 16 лютого дав Олегу Хандину 750 доларів. Другу частину хабара чиновник отримав 19 березня. Під час цього його й затримали правоохоронці й вилучили гроші.

Зазначимо, що з червня 2021 року Львівський окружний адмінсуд розглядав позов ТОВ «Віденська кав`ярня» до управління охорони історичного середовища ЛМР, представником якого виступав Олег Хандин. «Віденська кав'ярня» вимагала визнати протиправним припис ЛМР 2021 року на демонтаж конструкцій на терасі будівлі, що проспекті Свободи, 12. Суд 28 листопада 2023 року призначив судову будівельно-технічну експертизу та зупинив провадження у справі. Управління охорони історичного середовища подало апеляційну скаргу з вимогою скасувати призначення експертизи.

Олег Хандин під час зустрічей з представником «Віденської кав'ярні» сказав, що не погоджується з діями управління у якому працює щодо оскарження ухвали й за 500 доларів зможе відмовитися від апеляційної скарги, яку сам і подав. Олег Хандин шантажував підприємця й зазначив, що якщо не отримає гроші, то наполягатиме на задоволенні апеляції й скасуванні рішення суду. Представник кав'ярні погодився дати хабара.

Суд зазначає, що що Олег Хандин поставив представника «Віденської кав'ярні» в умови, за яких бізнес не може реалізувати законних інтересів без надання хабара. Суддя Віктор Романюк обрав Олегу Хандину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 травня 2014 року та визначив розмір застави – 242 тис. грн.