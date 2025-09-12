Перший заступник голови Золочівської РВА Михайло Кулик отримав ще одну підозру

Департамент військової контррозвідки СБУ спільно з ДБР викрили колишнього командира військової частини Нацгвардії, нинішнього першого заступника голови Золочівської РВА на Львівщині 51-річного Михайла Кулика у закупівлі армійських ліжок за завищеними цінами. Це вже друга підозра ексвійськовому Михайлові Кулику.

Як повідомили у п’ятницю, 12 вересня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону та ДБР, у травні 2022 року командир частини підписав договір на закупівлю тисячі армійських ліжок за завищеними цінами.

«Загальна сума становила 6,5 млн грн, хоча вартість кожного комплекту ліжка була майже на 30% вищою від ринкової. У результаті держава втратила понад 2,6 млн грн», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Михайло Кулик отримав другу підозру через закупівлі під час керівництва військовою частиною

За інформацією ДБР, військова частина отримала від підрядника лише 180 ліжок на понад 1,1 млн грн, а решта так і не була доставлена. Попри це, командир дав вказівку перерахувати комерсанту 6,5 млн грн за всю партію.

Це вже не перший епізод, у якому фігурує ексвійськовий. У 2023 році йому висунули обвинувачення у завданні державі понад 37 млн грн збитків під час закупівлі резервуарів для зберігання пального за завищеними цінами. Обвинувальний акт у цій справі вже перебуває на розгляді суду.

Дії обвинуваченого кваліфікували як недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 ККУ). Правоохоронці не розголошують більше подробиць. За даними ZAXID.NET, нову підозру отримав колишній командир військової частини Нацгквардії, нинішній перший заступник голови Золочівської РВА Михайло Кулик.