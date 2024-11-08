Інцидент трапився на схилах полонини Боржави

На схилах полонини Боржава у Хустському районі туристи помітили чоловіка, який зрізав ялинки. Він приїхав на полонину джипом на польських номерах і представився екскурсоводом. Поліція Закарпатської області проводить перевірку цього факту.

Світлинами та відео з місця події поділилася мандрівниця Ірина Лісовець. За її словами, інцидент стався 3 листопада.

«Громадянин Польщі з бензопилою ходить схилами Боржави і знищує всі ялинки, до яких може дійти. Під час відеофіксації він в агресивній формі хотів забрати у мене телефон. Якби не підійшли глядачі, це закінчилося б погано. Ми повідомили про це у поліцію», – написала Ірина Лісовець у Facebook.

Чоловік на відео говорить польською, що він гід, і має ліцензію на проведення ексурсій у Польщі та в Україні. А ялинки вирубує, бо вони нібито не в охоронній зоні і це потрібно для нового маршруту. Зазначимо, що Боржавський хребет є природоохоронною територією міжнародного значення — об’єктом Смарагдової мережі Європи. Навколо хребта та безпосередньо на ньому розташовані 8 територій природно-заповідного фонду України.

Цікаво, що на капоті Nissan Patrol, яким поляк приїхав на Боржаву, є напис польського туристичного агентства Bieszczader.pl. Це агентство організовує подорожі у Польщу, Словаччину, Румунію, Угорщину та Україну. На сайті агенції пише, що в Україні Bieszczader.pl організовує екскурсії на Боржаву. У соцмережах Bieszczader.pl є чимало фотозвітів із подібних подорожей. Офіс агенції розташований у селі Мокре, у гміни Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства.

На Боржаву поляк виїхав на джипі. Фото Irina Lisovets

Зауважимо, що гора Гимба на полонині Боржава є популярною локацією для парапланеристів. Ймовірно, саме з цією метою поляк і вирізав дерева, щоб вони не заважали на траекторії розгону при стрибках з парапланом.

8 листопада у поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що зареєстрували звернення від українських туристів про інцидент на Боржаві і проводять перевірку.

Додамо, що за самовільну вирубку дерев в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Санкція ч.1 ст. 246 ККУ передбачає від 17 тис. до 25,5 тис. грн штрафу до трьох років ув’язнення.