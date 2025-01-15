Олександр Семирга очолював Закарпатську митницю з грудня 2022 року

Колишнього керівника Закарпатської митниці Олександра Семиргу призначили начальником Адміністрації морських портів України. Нового посадовця колективу державного підприємства 14 січня представив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

«Серед головних завдань для нового керівника – забезпечити стабільність і ефективність роботи портів, розвивати інфраструктуру та впроваджувати сучасні підходи в управлінні. Також однією з задач є забезпечення прозорості роботи Адміністрації», – зазначили в Міністерстві розвитку громад і території.

Уродженець Коломиї Олександр Семирга керував Закарпатською митницею з грудня 2022 року. До того він у 2021-2022 роках очолював Чернігівську митницю, а раніше займався бізнесом. У грудні 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про призначення Олександра Семирги першим заступником голови Державної митної служби України, проте до виконання нових обов’язків він не приступив, залишившись на посаді начальника Закарпатської митниці.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Вікторія Сенгетовська, наразі обов’язки начальника Закарпатської митниці виконує перший заступник голови Ярослав Могильний.

Додамо, що ДП «Адміністрація морських портів України» створено у 2013 року внаслідок реформи морської галузі України для управління державним майном у портах країни, залучення інвестицій в їх інфраструктуру та безпеки мореплавства. Управління АМПУ розташоване в Одесі і керує тринадцятьма філіями у морських портах України.