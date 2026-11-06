Едвард Аньямке грав за «Карпати» у 2001–2003 роках

3 листопада 2026 року на 49-му році життя раптово зупинилося серце нігерійського футболіста Едварда Аньямке, який залишив по собі слід в історії львівських «Карпат». ZAXID.NET розповідає декілька цікавих фактів із життя колишнього гравця, який три роки захищав кольори «левів», був чемпіоном Молдови та призером юнацького чемпіонату Африки.

Від хобі до професійного футболу

Едвард Аньямке народився 10 жовтня 1978 року у місті Гбоко в Нігерії. Його родина займалася сільським господарством. Коли хлопцю було 7 років, у ДТП загинув його батько. Мати Едварда зробила все можливе, щоб син у дитинстві міг присвячувати час улюбленим справам, а не мусив змалку працювати через життєві обставини.

Аньямке грав у футбол задля власного задоволення, але з часом почав тренуватися з місцевою командою BCC Lions. Там його помітили представники тренерського штабу юнацької збірної Нігерії U-17 й запросили до її складу. У 1995 році Едвард зіграв за цю збірну на чемпіонаті світу серед гравців віком до 17 років.

Майбутній «лев» завзято захищав кольори збірної Нігерії. На турнірі він став автором двох голів. Спочатку нападник допоміг своїй команді зіграти в групі з Катаром (1:1), а потім відкрив рахунок у поєдинку проти Австралії (2:0). Нігерійська збірна у підсумку виграла свій квартет, але у чвертьфіналі зазнала поразки від команди Оману (1:2) та завершила на цьому свої виступи.

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Для простого хлопця з Гбоко виступ на юнацькому чемпіонаті світу та два забиті голи стали справжнім успіхом. Після цього Аньямке спробував продовжити кар’єру в Європі. Його агент обрав французький клуб «Бордо», де Едвард пройшов оглядини, але контракт так і не підписав. Причини цього залишилися невідомими, хоча згодом футболіст згадував, що угода зірвалася через агента.

У підсумку Аньямке з BCC Lions нікуди не пішов, а у 1997-му допоміг клубу виграти Кубок Нігерії. Футболіст став автором переможного гола у фіналі проти «Кацина Юнайтед». За рік Едвард перейшов до клубу «Джуліус Бергер», але ненадовго, бо швидко домовився про контракт із молдавським «Шерифом».

Аньямке забив за «Карпати» чотири голи / Фото ФК «Карпати»

Чемпіон Молдови та справжній профі у «Карпатах»

На той час «Шерифу» було лише два роки, і команда готувалася до свого першого сезону у вищому дивізіоні чемпіонату Молдови. Аньямке став їй у пригоді! Чого лише варте те, що саме нігерієць забив перший гол «Шерифа» в еліті чемпіонату Молдови.

Втім, це був лише початок. Як гравець тираспольської команди, Аньямке у 1999 році став срібним призером юнацького чемпіонату Африки U-20. А у сезоні 2000/01 Едвард допоміг «Шерифу» вперше в історії стати чемпіоном Молдови та виграти Кубок країни. Також варто згадати, що за рік до історичного «золотого дубля» Аньямке та «Шериф» здобули срібні медалі молдавського чемпіонату.

Гра нападника у Молдові привернула увагу львівських «Карпат». Як розповідав колишній генеральний директор «біло-зелених» Олександр Єфремов, він порадив Мирону Маркевичу, який тоді очолював команду, на власні очі подивитися на гру нігерійця та оцінити його якості. Тренер поїхав до Молдови, а згодом Аньямке став гравцем «Карпат». За його перехід нібито заплатили 400 тисяч доларів.

«Аньямке я добре пам’ятаю. Він був непоганим футболістом і хорошою людиною. З ним довелося попрацювати на початку його кар’єри у Львові, а потім я з “Карпат” пішов... Взагалі він був футболістом дуже пристойного рівня. З ним проблем ніяких не було. Аньямке був професіоналом. І взагалі, мені якось постійно щастило з африканцями. Ніколи з ними проблем не мав. Ні з Папою (Гує), ні з Самсоном (Годвіном)», – розповів Маркевич у нещодавньому інтерв’ю «Українському футболу».

Яскравий початок у ФК «Карпати» та невиправдані надії

Аньямке вперше зіграв за «Карпати» 11 липня 2001 року. Це сталося у матчі проти «Таврії» із Сімферополя, якій «біло-зелені» програли з рахунком 0:3. А 25 серпня нігерієць забив свій перший гол за «левів», вразивши ворота «Ворскли» (3:1) у гостьовому поєдинку. Далі були голи у грі проти «Борисфена» (2:0, 4 жовтня) у Кубку України та у матчі проти запорізького «Металурга» (2:0, 10 жовтня) на свій 23-й день народження.

Нападник яскраво розпочав свої виступи за «Карпати». У той період кар’єри він міг змінити Українську Прем’єр-лігу на італійську Серію А. Єфремов згадував, що Аньямке був у шорт-листі якогось клубу з Італії (чи то «Удінезе», чи то «Болоньї», за яку, до слова, сьогодні грає форвард збірної України Артем Довбик). Пропозиція італійців сягала 1 мільйона доларів, але Петро Димінський, тодішній президент «Карпат», сподівався отримати за гравця більше. У підсумку перехід так і не відбувся, а Едвард залишився гравцем львівської команди.

Можливо, зрив імовірного переїзду до Італії вплинув на футболіста. Він не втримав на належному рівні свою результативність, що є принциповим для будь-якого гравця атаки. Свій наступний гол за «Карпати» він забив аж навесні 2003 року, коли ще раз засмутив «Таврію» у переможному матчі «левів» (3:1).

Едвард Аньямке працював тренером після завершення футбольної кар'єри / Фото Complete Sports

Стосунки з партнерами по команді

Були й чутки про упереджене ставлення до Аньямке через колір шкіри. Однак немає ніяких фактів, які це доводять. Натомість колишні гравці «Карпат» згадували про добру атмосферу в команді того часу.

«У нас у колективі йому ніхто кривого слова не сказав. Я за те, щоб усі жили мирно й дружно, без конфліктів. А колір шкіри та національність – це далеко не ключові ознаки, на які потрібно звертати увагу», – розповідав експівзахисник «левів» Олексій Сучков, який, за його словами, провів у «Карпатах» найщасливіші дні у футбольній кар’єрі.

Зі Львова – у Фінляндію, а потім додому

Влітку 2004 року Едвард Аньямке поставив крапку у своєму львівському періоді кар’єри. Через низьку результативність він все частіше грав не за основний склад «Карпат», а за його фарм-колективи – «Галичину-Карпати» та «Карпати-2». Там нігерієць також майже не забивав (1 гол у 20 матчах за обидві команди). Тому у від’їзді гравця зі Львова не було нічого дивного та несподіваного.

Залишивши лави «левів», нападник несподівано переїхав до Фінляндії. Там він грав за клуби «КуПС», «Сепсі-78» та «Атлантіс». В останньому з них Аньямке у 2011 році завершив професійну кар’єру футболіста. Саме в «Атлантісі» він уперше спробував себе як тренер. Разом із Тонтоном Мукоко, колишнім конголезьким півзахисником, Едвард керував командою в чотирьох останніх матчах сезону, три з яких завершилися перемогами.

З Фінляндії Аньямке повернувся додому, у рідне Гбоко. Там він переважно займався тренерською діяльністю, але працював на аматорському рівні або ж на посадах, які не забезпечували йому достатнього заробітку. Уже після смерті Едварда його приятель, колишній воротар Джон Гаад, підтвердив, що за життя ексфутболіст мав фінансові труднощі.

Ексгравець «Карпат» хотів працювати у клубі «Лобі Старз» / Фото Complete Sports

«Це досить боляче. Аньямке – колишній гравець збірної Нігерії, як і я. Він зі штату Бенуе і неодноразово просив керівництво “Лобі Старз” (нігерійський професійний футбольний клуб із міста Макурді, штат Бенуе, – ред.) про своє призначення на будь-яку посаду, щоб він міг піклуватися про себе та свою родину, але клуб відмовляв», – розповів Гаад виданню Complete Sports.

За його словами, така позиція керівництва «Лобі Старз» була дивною, адже клуб отримує державне фінансування і мав би підтримувати ексгравців, які зробили внесок у розвиток футболу не лише регіону, а й усієї Нігерії.

Раптова смерть у 48 років

Життєвий шлях Едварда Аньямке раптово обірвався в ніч на 3 листопада. Колишній футболіст відійшов у засвіти у своєму будинку в рідному місті Гбоко. Родина Аньямке та офіційні особи досі не повідомили причини смерті чоловіка.

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