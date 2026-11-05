Едвард Аньямке залишився автором чотирьох голів у складі «Карпат»

Нігерійський нападник Едвард Аньямке помер на 49-му році життя, повідомила пресслужба львівських «Карпат».

Причину смерті колишнього футболіста не розголошують. Відомо лише, що він помер раптово у ніч на 3 листопада у своєму рідному місті Гбоко (штат Бенуе, Нігерія) у власному будинку.

Аньямке став гравцем львівського клубу у 2001 році. На той момент він був другим африканським легіонером в історії «Карпат». «Біло-зелені» кольори «левів» нігерієць захищав три сезони. Загалом він провів за команду 58 матчів, забив 4 голи. За кількістю забитих м’ячів Аньямке посідає друге місце серед представників країн Африки, які виступали за «Карпати».

Під час виступів за львівську команду в Едварда та його дружини-нігерійки у Львові народилася донька.

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Після від’їзду з львівського клубу Едвард Аньямке грав деякий час за молдовський «Шериф», у складі якого вигравав чемпіонат та Кубок країни, та декілька команд у Фінляндії, зокрема за «КуПС», «Сепсі-78» та «Атлантіс». Завершив нападник свою професійну кар’єру на батьківщині – грав за клуби «БСС Лайонс» та «Джуліус Бергер».

Аньямке свого часу у складі юнацької збірної Нігерії U-17 брав участь у чемпіонаті світу 1995 року, де забив 2 голи. Він був віцечемпіоном Африки у складі збірної U-20, а також провів 1 матч за національну збірну Нігерії.