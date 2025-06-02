Анналена Бербок була головою МЗС за уряду Шольца

Представники Генеральної асамблеї ООН обрали наступною президенткою Генасамблеї колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок. Посадовиця головуватиме в директивному органі один рік, повідомили у пресслужбі ООН.

За кандидатуру Анналени Бербок проголосували 188 представників Генасамблеї ООН, 14 – утрималися. За результатами голосування Бербок стане президенткою 80-ї сесії, яка триватиме з вересня 2025 року по вересень 2026 року.

Інавгурація Анналени Бербок відбудеться 9 вересня, а офіційне обрання – 2 червня.

Конкуренткою Анналени Бербок була німецька політикиня Гельґа Шмідт. За неї віддали голоси сім представників Генсамблеї.

До вересня 2025 року посаду президента Генасамблеї обіймає камерунський політик Філемон Янг.

Зазначимо, посада президента Генеральної Асамблеї ООН не надає надзвичайних повноважень та має переважно церемоніальний характер. Основні повноваження зосереджені у генерального секретаря ООН, посаду якого наразі обіймає Антоніу Гуттереш.

44-річна Анналена Бербок є членкинею партії «Союз 90/Зелені» з 2005 року. З 2021 року до 6 травня 2025 року очолювала міністерство закордонних справ Німеччини в уряді колишнього канцлера Олафа Шольца.