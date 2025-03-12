Офіс ООН скорочує свої програми після втрати основного донора

Управління ООН з прав людини закриває кілька програм щодо захисту прав людини через суттєве скорочення фінансування з боку США. Закриття програм стосуватиметься низки країн, зокрема України, повідомило агентство Reuters 11 березня.

Офіс ООН з прав людини отримав повідомлення від американського уряду про припинення п’яти проєктів, через які організація змушена закрити деякі програми. Зокрема, серед тих програм, які закриє ООН, є програма з допомоги жертвам тортур в Іраку.

За словами представниці ООН прав людини Равіни Шамдасані, повідомлення стосується проєктів в Екваторіальній Гвінеї, Іраку, Колумбії та Україні. Крім того, припиняється підтримка фонду для корінних народів, який фінансували Агентство США з міжнародного розвитку та Держдепом США.

Яких саме правозахисних проєктів ООН в Україні торкнеться скорочення, наразі невідомо.

Зазначимо, раніше США були головним донором офісу ООН з прав людини – у 2024 році країна надала бюджету офісу майже 14% від всього річного бюджету.

Нагадаємо, 5 лютого президент США Дональд Трамп вивів США з Ради ООН з прав людини – рішення вийти з Ради ОНН, зокрема, стосується політики США щодо Ізраїлю. Так, Сполучені Штати тривалий час звинувачують Раду ООН з прав людини в упередженому ставленні щодо Ізраїлю. Тоді ж Трамп підписав указ про припинення фінансування агентства ООН з допомоги палестинським біженцям.