У Києві на розкраданні викрили колишнього очільника одного з департаментів Міноборони

Правоохоронці викрили експосадовця Міноборони, який вкрав 90 млн грн на закупівлі протитанкових ракетних комплексів для ЗСУ. Про це повідомила у понеділок, 7 липня, Служба безпеки України.



Слідчі з’ясували, що попереднє керівництво Міноборони привласнило понад 90 млн грн на закупівлі протитанкових ракетних комплексів для потреб фронту. СБУ наголошує, що це озброєння відіграє ключову роль у знищенні бронетанкових груп ворога, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ.



Зокрема, у Києві викрито організатора оборудки – колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника. Перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, він уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ. Столична оборонна компанія повинна була поставити відомству необхідні ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову. Та замість сучасного озброєння до ЗСУ потрапили браковані комплекси. За версією слідчих, отримані бюджетні гроші організатори оборудки вивели у тінь.



«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ексочільнику департаменту Міноборони, колишньому керівнику компанії-підрядника, та його заступнику про підозру», – йдеться у дописі.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 2 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора повідомили про підозру колишньому посадовцю міністерства оборони України у розкраданні коштів на поставках зброї для ЗСУ. Експосадовець привласнив 33 млн грн на закупівлях гвинтівок.