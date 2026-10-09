Віталій Жикович є одним із підозрюваних у вбивстві Анастасії Березовської

Віталій Жикович, один із підозрюваних у вбивстві Анастасії Березовської, заявив, що замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако могли організувати через його ймовірне фінансування анексії Криму. За словами чоловіка, таку версію йому озвучив інший фігурант справи Владислав Реут. Про це Жикович розповів в інтерв’ю BBC, яке дав із київського слідчого ізолятора.

Жикович назвав себе фрилансером Служби безпеки України та стверджував, що Березовська, яку підозрювали у виконанні замаху на Єрмолаєва, була його агенткою. Раніше в СБУ підтверджували, що чоловік у минулому працював у відомстві.

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За словами Жиковича, Реут був його безпосереднім керівником і саме він координував операцію. Також підозрюваний стверджує, що її схвалило керівництво Головного управління розвідки.

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Водночас Жикович розповів, що згодом Реут повідомив йому про неофіційний характер операції. За його словами, той пояснив, що вбивство Єрмолаєва замовили з цивільного боку.

Раніше серед можливих мотивів замаху на бізнесмена медіа називали його ймовірний зв’язок із шахрайськими колцентрами. Сам Єрмолаєв ці звинувачення відкидав. Однак Жикович стверджує, що справжньою причиною могла бути діяльність бізнесмена в окупованому Криму, де той нібито сплачував податки Росії.

Крім того, за словами підозрюваного, спочатку операція передбачала дві цілі. Другою, як він стверджує, був проросійський блогер, якого Україна минулого року заочно засудила за обвинуваченням у державній зраді. Ймовірно, йдеться про Анатолія Шарія.

Що відомо про замах на Єрмолаєва

Нагадаємо, наприкінці червня в житловому будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали троє українців. Спочатку повідомляли, що серед потерпілих були бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина та син. Згодом з’ясувалося, що разом із бізнесменом і дитиною перебувала інша жінка. Вона зазнала настільки тяжких травм, що їй ампутували ноги.

«Українська правда» з посиланням на джерела писала, що французькі правоохоронці розглядали версію про причетність організованої злочинності та можливий зв’язок вибуху з колцентрами в Дніпрі. Французькі медіа також повідомляли, що слідчі перевіряли можливу причетність СБУ.

Згодом Інтерпол оголосив у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрювали в організації замаху на Єрмолаєва. Їй видали червоне повідомлення Інтерполу. Пізніше під Києвом знайшли її закопане тіло з вогнепальним пораненням голови. У справі про вбивство Березовської затримали двох підозрюваних – співробітника ГУР і колишнього правоохоронця.