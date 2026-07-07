Жінку оголосили в розшук 3 липня

Увечері 6 липня під Києвом виявили тіло жінки, яку нещодавно оголосили у розшук за підозрою у підриві сімʼї підсанкційного дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва. Правоохоронці вже затримали двох підозрюваних у вбивстві жінки – ними виявилися працівник ГУР та експравоохоронець, повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники «УП» повідомили, що тіло жінки виявили закопаним близько 23:00 6 липня. За даними джерел видання, її застрелили.

Джерела «Української правди» додали, що загибла перебувала за межами України з 22 березня 2025 року та повернулася 1 липня 2026 року.

«Інше джерело “УП” у правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів», – повідомила «УП».

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Журналісти не уточнили імені загиблої, проте раніше Інтерпол оголосив у розшук за підозрою у замаху на вбивство олігарха Вадима Єрмолаєва 39-річну українку Анастасію Березовську, яка проживала в Німеччині з початку повномасштабного вторгнення. За даними Spiegel, жінка була уродженкою Луганщини та проживала в Німеччині, оформивши тимчасовий захист.

Підрив Вадима Єрмолаєва в Монако

29 липня у князівстві Монако у житловому кварталі поблизу кордону із Францією пролунав сильний вибух. На вибухівці підірвалася родина 58-річного дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва, який перебуває під українськими санкціями. Детальніше про мільярдера читайте за посиланням.

Сам Єрмолаєв отримав опіки та поранення уламками, однак перебував при тямі. Його син, який першим заходив до будинку, отримав опіки та забої, а в його нозі застряг болт з вибухівки. Найбільше постраждала партнерка Єрмолаєва, Анна Насобіна – через вибух їй довелося ампутувати ноги.

3 липня слідство повідомило, що у замаху на олігарха підозрюють жінку з українським громадянством. За даними правоохоронців, підозрювана в теракті навмисно змінювала зовнішність, щоб виглядати як чоловік та підклала сумку з вибухівкою біля входу до будинку Єрмолаєва, коли помітила його родину ввечері 29 червня.

Згодом Інтерпол офіційно оголосив 39-річну Анастасію Березовську в розшук. За місцем проживання підозрюваної у німецькому Франкфурті-на-Майні провели обшуки. Також правоохоронці знайшли та обшукали автомобіль, який вона використовувала.