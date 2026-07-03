Замах на Вадима Єрмолаєва відбувся 29 червня

У справі про замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако слідчі підозрюють жінку віком близько 30 років, яка маскувалася під чоловіка. Про це у четвер, 2 липня, повідомили Le Figaro та BFMTV.

За даними французьких ЗМІ, через 48 годин після вибуху, що стався 29 червня та призвів до тяжких поранень трьох людей, судова поліція Монако встановила особу ймовірної виконавиці. Як повідомляє BFMTV, жінка навмисно змінювала зовнішність, щоб виглядати як чоловік. Тоді як Le Figaro зазначає, що підозрювана має українське походження.

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За інформацією слідства, у день вибуху вона кілька разів обстежувала район поблизу площі де Мюлен. Незадовго до 21:00 жінка помітила українську родину, простежила за нею, випередила її та залишила сумку з вибухівкою біля входу до будинку. Після цього вона відійшла, озираючись, щоб переконатися, що сім'я заходить усередину. Першим до будинку зайшов 13-річний хлопець, який згодом отримав поранення.

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За версією слідства, коли партнерка бізнесмена Анна Насобіна проходила повз сумку, підозрювана дистанційно привела вибуховий пристрій у дію за допомогою пульта керування. Стан Анни Насобіної залишається критичним – їй ампутували обидві ноги.

Як повідомляє RTL, прокуратура Монако вже видала ордер на арешт підозрюваної. Також очікується оголошення її в міжнародний розшук через червону картку Інтерполу. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтями про замах на вбивство, умисне закладання вибухового пристрою в громадському місці та створення злочинного угруповання.

Нагадаємо, ввечері понеділка, 29 червня, у князівстві Монако у житловому кварталі поблизу кордону із Францією пролунав сильний вибух. Внаслідок детонації постраждав український олігарх, а також його дружина і син.

Також повідомляли, що слідчі розглядають серед версій можливу причетність Служби безпеки України.