Увечері понеділка, 29 червня, у князівстві Монако у житловому кварталі поблизу кордону із Францією пролунав сильний вибух. Внаслідок детонації постраждав український олігарх, а також його дружина і син, повідомили Le Figaro та Monaco-Matin.

Le Figaro повідомило, що вибух стався близько 21:00 на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла, внаслідок чого постраждала українська родина. Внаслідок вибуху постраждав відомий дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який перебуває під санкціями РНБО, а також його дружина та 13-річний син. Газета повідомила, що вибух пролунав біля багатоквартирного будинку, де Єрмолаєв проживав зі своєю сімʼєю.

Вадим Єрмолаєв

«Двоє батьків, старші за 50 років, перебувають у критичному стані з травмами, що загрожують життю, тоді як 13-річний хлопчик перебуває у стабільному стані», – повідомило французьке медіа.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Вибух пролунав, коли сімʼя олігарха заходила до будівлі. До того камери відеоспостереження зафіксували невідомого, який залишив рюкзак прямо перед вхідними дверима житлового будинку та втік у напрямку французького міста Босолей. Наразі місцеві правоохоронці встановлюють, чи були українці безпосередньо ціллю зловмисника.

Премʼєр-міністр Монако Крістоф Мірман повідомив, що двох дорослих та дитину госпіталізували до медичних закладів французької Ніцци. У коментарі AFP він заявив, що вибух, імовірно, був терактом.

«Наскільки мені відомо, це перший подібний випадок в історії князівства», – сказав Мірман.

Прокуратура Монако повідомила, що, за попередніми даними, вибуховий пристрій був начинений болтами та металевим дробом для збільшення сили та радіусу ураження. Там підтвердили, що двоє людей перебувають у критичному стані внаслідок вибуху, на місці події працюють правоохоронці.

Хто такий Вадим Єрмолаєв

58-річний Вадим Єрмолаєв – бізнесмен з Дніпра, який входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. Він заснував торгово-виробничу корпорацію «Алеф», яка є одним із найбільших забудовників Дніпра.

У 2019 році Єрмолаєв відмовився від українського громадянства та отримав громадянство Кіпру. Після початку 2022 року він виїхав з України та жив в Європі.

У 2023 році президент Володимир Зеленський запровадив проти Вадима Єрмолаєва персональні санкції РНБО. Санкції запровадили через те, що олігарх продовжував торгувати алкоголем у тимчасово окупованому Криму.