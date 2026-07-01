Вибух пролунав у князівстві Монако у житловому кварталі

Слідчі у Монако в рамках розслідування замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва розглядають серед версій можливу причетність Служби безпеки України. Про це у вівторок, 30 червня, повідомило французьке видання Le Figaro.

Генеральний прокурор Монако Стефан Тібо під час пресконференції заявив, що розслідування триває у співпраці з французькими правоохоронцями, а підозрюваного у підготовці вибуху продовжують розшукувати. За його словами, затримання може відбутися найближчим часом з огляду на залучені ресурси.

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Водночас, за даними слідства, ймовірний виконавець міг виїхати до Італії. Тібо також зазначив, що ідентифікація особи підозрюваного ще триває. Він утримався від коментарів щодо можливих спільників або організаторів.

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За інформацією Le Figaro, з посиланням на кілька незалежних джерел, слідство серед основних версій розглядає ймовірність операції, організованої СБУ. Співрозмовники видання також припускають, що напад міг мати характер «попередження», а не прямої спроби вбивства.

Нагадаємо, ввечері понеділка, 29 червня, у князівстві Монако у житловому кварталі поблизу кордону із Францією пролунав сильний вибух. Внаслідок детонації постраждав український олігарх, а також його дружина і син.

Зауважимо, 58-річний Вадим Єрмолаєв – це бізнесмен з Дніпра, який входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. Він заснував торгово-виробничу корпорацію «Алеф», яка є одним із найбільших забудовників Дніпра. У 2019 році Єрмолаєв відмовився від українського громадянства та отримав громадянство Кіпру. Після початку 2022 року він виїхав з України та жив в Європі.