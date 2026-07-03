39-річну Анастасію Березовську підозрюють у підриві родини Вадима Єрмолаєва

У пʼятницю, 3 липня, Інтерпол оголосив ордер на арешт підозрюваної у замаху на вбивство дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва та оприлюднив інформацію про неї. За даними правоохоронців, у розшук оголосили 39-річну українку, яка видавала себе за чоловіка, передає Nice-Matin.

Інтерпол оголосив у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську. Жінка має чорне волосся та татуювання на правій руці.

За даними Nice-Matin, підозрювана ще 26 червня проводила розвідку біля будинку Єрмолаєва. Знімки з камер спостереження свідчать, що жінка проїжджала кільцевою розвʼязкою на початку вулиці, де 29 червня прогримів вибух. Французькі правоохоронці також отримали кадри з рецепції прокату авто, де жінка орендувала машину під фальшивим іменем.

Видання повідомило, що Анастасія Березовська проживає у Німеччині.

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«На підозрювану видано ордер на арешт, і вона буде оголошена у червоному повідомленні Інтерполу», – повідомили у місцевій прокуратурі.

Підрив олігарха Єрмолаєва в Монако

29 липня у князівстві Монако у житловому кварталі поблизу кордону із Францією пролунав сильний вибух. Хоч правоохоронці не уточнили імені постраждалих, низка місцевих та українських медіа повідомила, що на вибухівці підірвалася родина 58-річного дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва. Детальніше про мільярдера читайте за посиланням.

Внаслідок вибуху Вадим Єрмолаєв отримав опіки та поранення уламками, однак перебував при тямі. Його син, який першим заходив до будинку, отримав опіки та забої, а в його нозі застряг болт з вибухівки.

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Раніше слідство повідомило, що у замаху на олігарха підозрюють жінку з українським громадянством. За даними правоохоронців, підозрювана в теракті навмисно змінювала зовнішність, щоб виглядати як чоловік та підклала сумку з вибухівкою біля входу до будинку Єрмолаєва, коли помітила його родину ввечері 29 червня.

Коли партнерка бізнесмена Анна Насобіна проходила повз сумку, підозрювана дистанційно привела вибуховий пристрій у дію за допомогою пульта керування. Стан Анни Насобіної залишається критичним – їй ампутували обидві ноги.