Чоловікам інкримінують умисне вбивство за змовою

Журналісти проєкту «Схеми» зʼясували імена двох чоловіків, яких затримали за підозрою у вбивстві підозрюваної у підриві сімʼї дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва в Монако. У матеріалі «Схем», опублікованого 8 липня, фігурантами називають чинного працівника ГУР та колишнього поліцейського з Київської області.

За даними журналістів, підозру за вбивство жінки отримав чинний співробітник Головного управління розвідки Владислав Реут, хоч раніше медіа заявляли про підозру для його брата Євгена. Двоє незалежних джерел підтвердили редакції, що фігурантом справи є саме Владистав Реут.

«Йому 33 роки, він родом із Житомира. Чоловік із аналогічним ПІБ є випускником факультету правознавства Київського національного торговельно-економічного університету. У застосунку NumBuster, який показує, як користувач записаний у телефонах інших користувачів, є тег «Влад Юристи», а в судовому реєстрі є згадки про представника позивача із таким ім’ям у декількох справах», – повідомили «Схеми».

З 2022 року Владислав Реут міг проходити службу у навчально-тренувальному центрі Сил спеціальних операцій – військовій частині А2772. Батько чоловіка відмовився спілкуватися з журналістами та кинув слухавку, а його брат не захотів коментувати ситуацію без адвоката.

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Імʼя другого підозрюваного редакція не називає до оприлюднення слідством, проте встановила, що він – 49-річний уродженець міста Умань на Київщині. До 2020 року він працював поліцейським у Київській області.

«Серед тегів його мобільного номера біля його імені є згадка про “ОПВ УКР”, що може свідчити про те, що він раніше працював в Управлінні карного розшуку поліції. Також серед тегів є й згадка “Контр ВБ”. Телефонні теги та витоки з баз даних також вказують на те, що раніше чоловік міг бути військовослужбовцем “Правого сектору”», – повідомили журналісти.

Двоє джерел проєкту повідомили, що другий підозрюваний може бути або чинним, або колишнім співробітником СБУ. Журналісти надіслали до СБУ запит з проханням підтвердити це або спростувати.

Розслідувачі також намагалися звʼязатися з родиною другого підозрюваного, проте за їхніми номерами ніхто не відповів.

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Журналісти також зʼясували, що вбита 39-річна Анастасія Березовська була уродженкою Житомира, та, схоже, раніше заробляла розведенням собак. У 2021 році була обвинуваченою у дрібному хуліганстві – за даними слідства, вона ображала та штовхала іншу жінку, перебувають в стані алкогольного спʼяніння.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України жінка переїхала до Франкфурту-на-Майні. Раніше Spiegel повідомляв, що саме в цьому місті правоохоронці провели обшуки у квартирі Березовської.

Підрив родини олігарха Єрмолаєва в Монако

29 липня у князівстві Монако у житловому кварталі поблизу кордону із Францією пролунав сильний вибух. На вибухівці підірвалася родина 58-річного дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва, який перебуває під українськими санкціями. Детальніше про мільярдера читайте за посиланням.

Сам Єрмолаєв отримав опіки та поранення уламками, однак перебував при тямі. Його син, який першим заходив до будинку, отримав опіки та забої, а в його нозі застряг болт з вибухівки. Найбільше постраждала партнерка Єрмолаєва, Анна Насобіна – через вибух їй довелося ампутувати ноги.

За даними слідства, підозрюваною в замаху на вбивство родини є українка Анастасія Березовська, яка навмисно змінювала зовнішність, щоб виглядати як чоловік та підклала сумку з вибухівкою біля входу до будинку Єрмолаєва. 1 липня вона заїхала до України, а 3 липня її оголосив у міжнародний розшук Інтерпол.

7 липня Анастасію Березовську знайшли мертвою під Києвом. На тілі жінки виявили вогнепальні поранення. Правоохоронці затримали двох фігурантів, яких називають офіцером ГУР та колишнім правоохоронцем. Один із них визнав, що вбив Анастасію Березовську разом з іншим фігурантом. За показами затриманих тіло Березовської знайшли закопаним під Києвом.

Того ж дня обидвом чоловікам повідомили про підозри в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою. Наразі триває судове розслідування.