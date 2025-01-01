Микола Щур працюватиме радником в Офісі президента

Колишній заступник міського голови Городка на Львівщині Микола Щур призначений радником департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу президента. Досі Микола Щур майже чотири роки був заступником мера Городка Володимира Ременяка.

Про призначення на нову посаду в Офісі президента повідомив сам Микола Щур у Facebook. Він також зазначив, що працюватиме в команді екскомандира 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр», колишнього мешканця Городка Павла Паліси, якого наприкінці листопада призначили заступником голови Офісу президента.

40-річний Микола Щур працював заступником голови Городоцької громади майже чотири роки – з січня 2021 року. У 2022 році ніс службу у 5 окремій штурмовій київській бригаді. Раніше очолював Львівську обласну територіальну виборчу комісію. У 2014 році балотувався до Верховної Ради від Радикальної партії Олега Ляшка, але не пройшов.