Жовківська міськрада, у якій працював Роман Щур

Колишній заступник міського голови Жовкви Роман Щур відсудив 730 тис. грн у держави за хибні звинувачення правоохоронців у хабарництві. Експосадовець довів свою невинуватість у суді. Окрім моральної компенсації, йому також мають виплатити 55 тис. грн на правову допомогу.

Як вказано у рішенні Галицького райсуду Львова, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, Роман Щур звернувся до суду із позовом до Нацполіції Львівщини, обласної прокуратури та Державної казначейської служби, у якому просив стягнути на його користь 1,5 млн грн моральної шкоди та витрати на правову допомогу.

У своєму позові він розповів, що у грудні 2013 року йому, як заступнику мера Жовкви, оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за фактом хабарництва. У серпні 2018 року Жовківський райсуд Львівщини виніс виправдувальний вирок. Згодом апеляційний та Верховний Суд залишили цей вирок без змін.

Правоохоронці обвинувачували Романа Щура у вимаганні 5 тис. грн від приватної підприємиці, що хотіла встановити у Жовкві термінали для поповнення мобільного зв’язку. Під час судового розгляну посадовець заявляв, що не брав хабар та не знає, як гроші потрапили у його службовий кабінет. За його словами, у листопаді 2013 року до нього звернулись щодо встановлення терміналів поповнення мобільного зв’язку. Він порадив підприємиці написати заяву, після чого це питання розглянуть на виконкомі. За словами Романа Щура, коли жінка прийшла забирати рішення виконкому, то до нього прийшли поліцейські з ухвалою суду про проведення обшуку. Він вважав, що гроші йому підкинули.

Роман Щур порахував, що він перебував під слідством та судом 7,5 років і це негативно вплинуло на його життя. Позивач зазначив, що незаконне притягнення до кримінальної відповідальності зруйнувало його репутацію, адже люди вважали його хабарником, він також став тривожним та хвилювався за своє майбутнє. Саме тому експосадовець звернувся до суду, щоб отримати компенсацію.

Представники поліції та прокуратури подали відзиви на позовну заяву та просили відмовити у задоволенні позову. Вони вважають, що Роман Щур не довів «заподіяння йому моральних страждань». Цю справу розглянула суддя Наталія Зубачик, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

Суддя встановила, що Роман Щур перебував під судом та слідством 88 місяців та 17 днів, відтак розмір моральної шкоди не може бути меншим, ніж 708 тис. грн (з розрахунку 8000 грн на місяць). Наталія Зубачик частково задовольнила позов, зобов’язавши виплатити Роману Щуру 730 тис. грн моральної компенсації із держбюджету, а також ще 55 тис. грн на правову допомогу. Рішення суду ще можна оскаржити.