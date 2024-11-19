Личаківський районний суд Львова зобов’язав скандальну львівську будівельну компанію «Рубікон Груп» виплатити вкладнику 200 тис. грн за незавершене будівництво житлового комплексу. Із цим забудовником пов’язана будівельна афера, заручниками якої стали тисячі клієнтів.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, до суду звернувся Сергій Грай, який у 2021 році уклав із ТзОВ «БіК «Рубікон Груп» попередній договір купівлі-продажу квартири, за яку він сплатив повну вартість – 577 тис. грн. Забудовник зобов’язувався здати ЖК у експлуатацію у І кварталі 2022 року, але будівництво так і не звершили. Вкладник звернувся до суду, щоб стягнути із забудовника пеню у розмірі 3% від вартості робіт за кожен день прострочення – 6,3 млн грн (за період з 13.11.2022 року по 13.11.2023 року).

Представник «Рубікон Груп» не скористався правом на подання відзиву на позовну заяву, але подав клопотання про зменшення розміру пені, вважаючи його надто завищеним. Цю справу розглянув суддя Назарій Нор, який встановив, що позивач правильно розрахував розмір пені, але є підстави для її зменшення. Зокрема, розмір неустойки, яка обрахована лише за один рік, в понад десять разів перевищує вартість квартири, що, на думку судді, «спотворює її дійсне правове значення».

Суддя частково задовольнив позов вкладника, зменшивши розмір пені до 200 тис. грн, які йому має виплатити «Рубікон Груп». Рішення суду ще можна оскаржити.

Що відомо про будівельну аферу «Рубікон»?

Про будівельну аферу ТзОВ БіК «Рубікон Груп» стало відомо влітку 2023 року. Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на трьох будмайданчиках: Rubicon City, «Етно Дім» та Pictorial.

Це сталось після того, як у червні 2023 року в «Рубікон Груп» відбулась зміна керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка. Останній прямо пов’язаний із Веремеєнком бізнесовими зв’язками. Нагадаємо, що Олександр Веремеєнко був засновником скандальної ГО «Українська Спілка Учасників АТО». Ця громадська організація відзначилась у численних вуличних акціях та конфліктах навколо незаконного будівництва.

Не зважаючи на звільнення з посади директора, Тарас Іваньо зберіг контроль над фірмою, оскільки його дружина Марта володіє 33% статутного капіталу «Рубікон Груп». Вона також є співвласницею й іншої фірми «Рубікону» – будівельної компанії «Рубікон Інвест» (90% статутного капіталу). Тарас Іваньо назвав усунення його з посади «рейдерським захопленням» фірми та навіть спробував оскаржити рішення про звільнення у суді, але невдало.

Після цього будівництво житлових комплексів «Рубікон Груп» повністю зупинилось. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел, неодноразові спроби обох сторін домовитись не мали успіху, оскільки ніхто з учасників перемовин не мав наміру поступатись своїми інтересами. У цих перемовинах брав безпосередню участь як Тарас Іваньо, так і Олександр Веремєнко, а також клієнти будівельної компанії.

Тим часом заручниками корпоративного конфлікту стали тисячі клієнтів, які придбали в «Рубікон Груп» майнові права на майбутні квартири у ЖК «Етно Дім», ЖК Pictorial та ЖК Rubicon City у Винниках. Із червня 2024 року компанію очолила Наталія Думич.

Окрім того, правоохоронці розслідують крадіжку однією з працівниць фірми, Іриною Іваник, 53 млн грн із «Рубікон Груп».

Корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту збудували біля озера у Мостиськах готельний комплекс. Будівництвом цього комплексу займалось ТзОВ «Богемія», яким володіють дружина Тараса Іваня Марта (50% статутного капіталу) та ПП «Озерна алея».

У травні 2024 року Львівська міська рада внесла ТзОВ БіК «Рубікон Груп» до переліку недобросовісних забудовників Львова.