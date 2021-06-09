Škoda Enyaq Sportline iV 80х наразі є найшвидшим кросовером марки

Škoda Enyaq Sportline iV 80х стала найпотужнішою версією чеського електричного кросовера. У нього занижена підвіска, два електромотори та кілька режимів руху, повідомляє Škoda. Однак експерти чекають ще більш швидку версію.

Комплектація Sportline iV 80х отримала два електромотори потужністю 195 кВт (262 к.с.) та 425 ньютон метрів крутного моменту. Такий кросовер розганяється до сотні за 6,9 секунди, а батарея на 82 кВт-год дозволяє проїхати до 460 км на одному заряді. Найбільш швидка до цього часу Škoda Enyaq з індексом 80 набирає сотню за 8,5 секунд, а запас ходу у неї більший – 510 км.

Найпотужніший кросовер від Škoda виглядає дуже стильним та динамічним. Особливий дизайн колісних дисків та занижена підвіска підкреслюють характер машини

Гарна новина полягає в тому, що Sportline – не просто косметичний підхід до електричного кросовера. Окрім найбільш помітних 21-дюймових дисків Betria, кросовер також отримав занижену на 15 міліметрів спереду та на 10 міліметрів ззаду підвіску, а також прогресивне рульове керування. Крім того, кросовер пропонує п’ять режимів руху: Еко, Комфорт, Звичайний, Спортивний та Індивідуальний.

Що стосується косметичних відмінностей від звичайного Enyaq, то версія Sportline iV 80х отримав чорний декор кузова, колісні диски, спортивні передні сидіння та багатофункціональне кермо з трьома спицями.

Втім, поки що Škoda Enyaq Sportline iV 80х дещо менш екстремальний, ніж споріднений Volkswagen ID4 GTX. Тому експерти чекають ще більш потужну версію Skoda – RS або навіть RS Plus, яка матиме показники, максимально близькі до ID4 GTX.