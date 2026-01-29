Еліна Світоліна втратила шанс вийти у свій перший у кар’єрі фінал турніру Grand Slam

У четвер, 29 січня, Еліна Світоліна в 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії зустрічалась з першою ракеткою світу білорускою Аріною Сабалєнка. На старті року обидві спортсменки виграли 10 матчів поспіль і не програли жодного, тож до цього протистояння підходили у статусі найкращих тенісисток 2026-го. Для Світоліної це міг бути перший у кар’єрі фінал турніру Grand Slam.

Australian Open-2026, 1/2 фіналу

Аріна Сабалєнка (Білорусь, WTA № 1) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 12) – 2:0 (6:2, 6:3)

Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин. Це було сьоме очне протистояння тенісисток – рахунок 6:1 на користь білоруски.

Сабалєнка зі старту забрала перший гейм, але Еліна одразу ж змогла зрівняти. На жаль, далі білоруска увімкнула свій «каток», дозволивши українці взяти лише одне очко – 6:2. У другій партії ініціативу захопила Світоліна, однак за рахунку 2:0 на свою користь вона дозволила суперниці відновити статус-кво і вийти вперед. Українка взяла ще один гейм, але цього виявилось замало – 6:3.

Еліна завершила свої виступи на турнірі в Мельбурні, після участі в якому гарантувала собі повернення у топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Australian Open-2026 Світоліна впевнено розібралася з іспанкою Крістіною Букшею (6:4, 6:1), пройшла польку Лінду Клімовічову (7:5, 6:1), дотисла росіянку Діану Шнайдер (7:6, 6:3), била росіянку Мірру Андрєєву (6:2, 6:4) і знищила американку Коко Гофф (6:1, 6:2).

У фіналі Сабалєнка зустрінеться з переможницею пари Джесіка Пегула – Єлена Рибакіна.