приватні будинки збудували на паперах назвавши їх «гаражами лодочної станції»

Елітні будинки, які побудували на прибережній смузі Тернопільського ставу, можуть передати у власність громади. Західний апеляційний господарський суд задовільнив скаргу тернопільської прокуратури щодо скасування рішення міської ради про виділення земельної ділянки під будівництво. Цю землю виділили в 2018 році в оренду на 25 років під побудову гаражів для катерів, однак на цьому місці звели приватні житлові будинки.

Тернопільська міська рада та місцевий обслуговуючий кооператив «Вінд», який збудував елітні будинки, подали позов для визнання недійсним рішення попередньої інстанції щодо скасування рішення міської ради про підписання договору оренди та повернення землі у власність громади.

«В лютому 2018 році на сесії органу місцевого самоврядування депутати, розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу “Вінд”, проголосували за надання цій структурі в оренду на 25 років земельну ділянку за адресою: вул. Урожайна, 15. Загальна площа ділянки становила – 0, 4060 га», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 8 грудня.

На 2018 рік вартість такої ділянки прибережній смузі Тернопільського ставу складала понад 3 млн 600 тис. гривень. Правоохоронці розпочали розслідування і встановили, що передача землі відбувалася з порушення законодавства, а побудовані на ній будівлі на паперах зареєстровані як 9 «елінгів лодочної станції», насправді є повноцінними житловими будинками.

«На вказаній ділянці в межах прибережної захисної смуги водойми розташоване майно – “елінги лодочної станції”. Згідно з законодавством такі будівлі не відноситься до об’єктів, що можуть розташовуватися та експлуатуватися в прибережних смугах. Вони фактично є самочинно збудованими, з порушенням закону щодо встановлення цільового призначення земельної ділянки. Мова йде про приватні будинки, збудовані в парку Загребелля», – додали в прокуратурі.

Керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук подав апеляційну скаргу в Західний апеляційний господарський суд щодо відмови в задоволенні позову до Тернопільської міської ради, ОК «Вінд» про визнання незаконним та скасування рішення міської ради, визнання недійсним договору оренди землі, скасування речового права та повернення земельної ділянки в громаду. Рішення суду вступило в законну силу.