Виставка «Формула миру в мистецтві дітей»

Медична лабораторія «Ескулаб» підтримує мистецькі заходи. За сприяння компанії у день Захисту дітей у Львівському палаці мистецтв відбулось відкриття благодійної виставки «Формула миру в мистецтві дітей», яка була представлена у 27 країнах світу.

На виставці представили понад 2500 творів мистецтва дітей і художників з усіх областей України, створених до і під час війни. Картини демонструють творчість та стійкість українських дітей, які, попри війну, продовжують творити та мріяти про перемогу.



«Ескулаб» пишається українською культурою та хоче допомогти їй розвиватися. Підтримка мистецьких заходів – це один зі способів це зробити. Компанія вірить, що мистецтво може допомогти дітям розвинути свою творчість, самовираження та емоційний інтелект.

«Війна Росії проти Україні забрала життя багатьох людей, зруйнувала будинки та мрії. Але вона не змогла зламати дух українців, особливо дітей. Мистецтво – це мова, якою діти можуть висловити свої емоції, переживання та мрії. Це спосіб впоратися з травмами та знайти сенс життя в складних обставинах. Підтримка мистецтва дітей під час війни – це наша інвестиція в майбутнє», – зазначають у медичній лабораторії «Ескулаб».

Під час відкриття виставки «Формула миру в мистецтві дітей» також зафіксували національний рекорд – найбільшу картину, написану на гнучкому склі у виконанні українських дітей та художників. Висота полотна під назвою «Ангели миру: Криволап і діти» складає 1,4 метра, довжина – 17 метрів. Цю композицію підготували діти в арт-резиденції Львівської духовної семінарії разом з художником Анатолієм Криволапом.

Організаторці виставки та засновнику Міжнародного форуму дитячої творчості «Золотий мольберт» Ользі Михайлюк і виконувачу обов’язків директора Львівського палацу мистецтв Левку Ваньковичу вручили дипломи.

«Наша місія – показати засобами мистецтва прагнення дітей до миру та продемонструвати у музеях і галереях світу унікальний феномен дитячого генія, щоб якомога більше людей підтримували Україну», – говорить Ольга Михайлюк.

Картини з виставки можна придбати, всі кошти будуть спрямовані на відкриття Національної дитячої галереї «Незламний Золотий мольберт» імені Миколи Мялковського, який був постійним учасником Міжнародного конкурсу дитячого мистецтва. Він приєднався до лав ЗСУ і у грудні 2023 року загинув під Бахмутом, захищаючи нас та Україну.



Виставка триватиме до 30 червня 2024 року на третьому поверсі у Львівському палаці мистецтв. Після України мистецькі заходи планують провести в Ізраїлі, Німеччині, Польщі, Швейцарії та інших країнах світу.

Довідка

«Ескулаб» – українська медична лабораторія з головним офісом у Львові, заснована лікарями у 2009 році. Лабораторія виконує понад 1500 досліджень у різних сферах, як-от клінічна біохімія, клінічна імунологія, алергологія, бактеріологія, паразитологія, генетика, цитоморфологія, загальноклінічний аналіз та інші.

Мережа налічує 180 відділень у понад 80 містах. Щороку лабораторія обслуговує понад 1,5 мільйона клієнтів в Україні.